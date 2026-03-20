Появилась новая информация о пожаре на стройрынке в Подмосковье

Появилась новая информация о пожаре на стройрынке в Подмосковье

Площадь пожара на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске выросла до 4,7 тыс. квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. По предварительным данным, возгорание началось с неэксплуатируемого здания, а затем огонь перекинулся на торговый павильон. Тушение осложняет сильный дым.

Площадь пожара увеличилась до 4,7 тыс. метров. Тушение осложняет плотная застройка и высокая пожарная нагрузка, — сказано в сообщении.

На место ЧП направили 42 спасателя и 15 единиц техники. Продавцы пытаются спасти товары. Очевидцы сообщают, что слышали взрывы. Предварительно, они связаны с газовыми баллонами. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства ЧП выясняются.

