Поддубный раскрыл, зачем колумбийские наркокартели сражаются на Украине

Евгений Поддубный
Среди иностранных наемников на Украине есть боевики колумбийских наркокартелей, которые преследуют не только военные цели, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный. Так он прокомментировал законопроект, подписанный президентом Колумбии Густаво Петро, о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством, передает ИС «Вести».

Военкор отметил, что среди прибывающих есть и бывшие военные, и бродяги, поверившие обещаниям вербовщиков о высоких гонорарах. Однако особое внимание он обратил на представителей наркокартелей, для которых участие в конфликте открывает новые возможности.

На Украину едут боевики из числа представителей колумбийских наркокартелей. У последних там свое поле боя — за рынок сбыта наркотиков на еще неосвоенной украинской территории, — отметил Поддубный.

Ранее в Сети появились кадры первых минут после удара ВС РФ по одному из украинских полигонов, где велась подготовка наемников из Колумбии. Соответствующее видео было в телефоне пленного колумбийца Хосэ Луиса Почеко Наварры. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Суд завершил следствие по громкому делу пасынка рок-музыканта об убийстве
Зеленский заявил, что отправил на Ближний Восток сотни специалистов по БПЛА
Известный социолог пополнил реестр иностранных агентов
Военэксперт раскрыл дальнейшую судьбу сбитого Ираном F-35
Лукашенко раскрыл секреты торгов с американцами за белорусский рудник
Умер Чак Норрис
На Украине задержали женщину за вымогательство у военного
Россиянам назвали ключевой элемент профилактики диабета
Украинские войска атаковали два жилых дома и гараж под Брянском
«Кинули»: Лукашенко заявил, что США «очень болезненно» относятся к ЕС
Врач ответила, как не пропустить диабет на ранней стадии
Новое загадочное послание прозвучало в эфире «радио Судного дня»
Генерал-майор Росгвардии получил 12 лет колонии за взятки
Лукашенко призвал не «костылять» женщин за ЭКО и похвалил Пугачеву
Что известно о последних днях жизни и смерти телеведущей Галины Мшанской
Статистика подтвердила фатальную зависимость ЕС от газа из России
В Брянской области мужчина попал в больницу после налета дронов-камикадзе
Монета с изображением Трампа вызвала шквал критики в США
Следователи работают на месте крушения самолета в Коломне
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

