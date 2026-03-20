Поддубный раскрыл, зачем колумбийские наркокартели сражаются на Украине Поддубный: наемники из Колумбии едут на Украину за рынком сбыта наркотиков

Среди иностранных наемников на Украине есть боевики колумбийских наркокартелей, которые преследуют не только военные цели, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный. Так он прокомментировал законопроект, подписанный президентом Колумбии Густаво Петро, о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством, передает ИС «Вести».

Военкор отметил, что среди прибывающих есть и бывшие военные, и бродяги, поверившие обещаниям вербовщиков о высоких гонорарах. Однако особое внимание он обратил на представителей наркокартелей, для которых участие в конфликте открывает новые возможности.

На Украину едут боевики из числа представителей колумбийских наркокартелей. У последних там свое поле боя — за рынок сбыта наркотиков на еще неосвоенной украинской территории, — отметил Поддубный.

Ранее в Сети появились кадры первых минут после удара ВС РФ по одному из украинских полигонов, где велась подготовка наемников из Колумбии. Соответствующее видео было в телефоне пленного колумбийца Хосэ Луиса Почеко Наварры. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.