20 марта 2026 в 16:45

Следователи работают на месте крушения самолета в Коломне

СК начал проверку после крушения самолета в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следователи приступили к работе на месте крушения легкомоторного самолета в подмосковной Коломне, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России выясняют обстоятельства крушения легкомоторного самолета в Московской области. Предварительно установлено, что днем 20 марта в городе Коломна потерпел крушение легкомоторный самолет. Количество пострадавших выясняется, — заявили в СК.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет упал около улицы Кирова в подмосковной Коломне. По информации регионального МЧС, погибли два человека.

Позже появились кадры с места крушения. По информации источника, борт выполнял плановый полет из аэродрома «Торбеево-Старт» в городе Ступино.

До этого самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 экстренно вернулся в петербургский аэропорт Пулково. У воздушного судна, которое следовало по маршруту Санкт-Петербург — Калининград, возникла неисправность шасси. Для выяснения причин неполадок и их устранения на месте работает инженерно-техническая служба.

Следователи работают на месте крушения самолета в Коломне
