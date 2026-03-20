20 марта 2026 в 16:52

Лукашенко призвал не «костылять» женщин за ЭКО и похвалил Пугачеву

Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко при обсуждении мер по улучшению демографической ситуации призвал «не костылять» женщин, использующих современные репродуктивные технологи. Он привел в пример певицу Аллу Пугачеву, ставшую в 64 года мамой двух детей, которых выносила суррогатная мать, передает БелТА.

Лукашенко заслушал доклад о проекте указа «О проведении экстракорпорального оплодотворения». Он высказался о морально-нравственных аспектах процедуры.

Какие морально-нравственные принципы? От кого они исходят? Женщина хочет иметь ребенка. Это святая, значит, женщина. Если не можем естественным образом — я в общем говорю про мужиков, — всячески надо как-то помогать, — подчеркнул он.

Лукашенко напомнил о Пугачевой, которая в 64 года стала мамой двоих детей, воспользовавшись современными репродуктивными технологиями с помощью суррогатной матери. Белорусский лидер поддержал решение артистки.

И тут от церкви до последнего человека начали костылять ее (Пугачеву. — NEWS.ru). А я говорю: какая молодец. И детки, говорят, хорошие. Это главное. Пусть рожает как угодно, но чтобы были хорошие дети. Но это уже медики, — сказал президент.

При подготовке указа обсуждалась возможность использования женщинами собственных эмбрионов, хранящихся в частных центрах, для проведения бесплатной процедуры ЭКО. Лукашенко поддержал эту инициативу, подчеркнув, что не нужно создавать дополнительные ограничения. Место хранения эмбрионов — в Белоруссии или за рубежом — он назвал не принципиальным.

Да хоть на Луне пусть хранит. Это дело женщины. Пусть она определяется, как ей быть и что делать. <...> Деньги за мной, — резюмировал он.

Лукашенко также подчеркнул, что счастье белорусской женщины заключается в детях. По его словам, задача главы государства и чиновников — делать все возможное, чтобы женщина была счастлива.

Александр Лукашенко
Алла Пугачева
Белоруссия
ЭКО
