20 марта 2026 в 16:54

«Кинули»: Лукашенко заявил, что США «очень болезненно» относятся к ЕС

Лукашенко: США болезненно переживают реакцию Евросоюза на конфликт в Иране

Соединенные Штаты болезненно восприняли тот факт, что в Европе не поддержали их военные действия против Ирана и кинули их, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые передает БелТА, без американской помощи европейские страны не смогли бы существовать, а Германию Соединенные Штаты фактически «вытащили за уши» после войны.

Мне интересно было, как американцы, люди, которые непосредственно в этом участвуют, относятся к тому, что европейцы их кинули. Тоже обсуждали эту тему. Они, конечно, очень болезненно к этому относятся, — сказал Лукашенко.

Лукашенко добавил, что в этой связи у президента США Дональда Трампа, чьи корни, по его мнению, уходят в Германию, сложилась особенно болезненная и обидная ситуация. При этом белорусский лидер выразил уверенность, что американцы справятся, но выходить из сложившегося положения вокруг Ирана необходимо разумно.

