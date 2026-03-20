Лукашенко раскрыл, почему ему нравится подход Трампа к политике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему нравится подход к политике хозяина Белого дома Дональда Трампа. По его словам, которые приводит агентство БелТА, Трамп говорит так, как думает. Глава государства отметил, что таким образом четко видны цели американского руководства.

Трамп чем мне нравится: он как думает, так и говорит. Мне этот подход нравится, — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Минск и Вашингтон ведут подготовку к заключению «большой сделки». Он рассказал, что соответствующее предложение поступило от американской стороны в ходе переговоров.

До этого Лукашенко выразил симпатию Трампу, подчеркнув свою приверженность его политическому курсу. Признание прозвучало в ходе переговоров белорусского лидера со спецпосланником США Джоном Коулом. Отдельно белорусский лидер отметил, что США ведут войну на Ближнем Востоке против дружественных Белоруссии стран.

13 марта президент Белоруссии заявил, что Вашингтон хочет выйти из конфликта с Ираном. Кроме того, Лукашенко указал, что рост цен на энергоносители из-за кризиса на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе не принесет выгоды.