Лукашенко раскрыл секреты торгов с американцами за белорусский рудник Лукашенко заявил, что американцы обдумывают покупку рудника за $3 млрд

Соединенные Штаты рассматривают возможность приобретения рудника в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. Сумма сделки, по его словам, должна составить не менее $3 млрд, передает БелТА.

Впервые о предложении продать рудник американцам белорусский лидер сообщил в декабре 2025 года на заседании Всебелорусского народного собрания. Тогда он рассказал, что предложил американской стороне выкупить объект за указанную сумму. Лукашенко отметил, что американцы пока размышляют над сделкой, однако $3 млрд — это минимальная цена.

Думают, но $3 млрд — это минимум, а правительство посчитает запасы, еще чего-то. <…> Это будет дороже, — сказал он.

Президент подчеркнул, что американская сторона обладает достаточными финансовыми ресурсами, но не желает платить «нормальные деньги». По его словам, они предпочитают получать активы без серьезных затрат, так как «все хотят за бесплатно».

Ранее Лукашенко заявил, что ему нравится подход к политике хозяина Белого дома. По его словам, президент США Дональд Трамп говорит так, как думает. Глава государства отметил, что таким образом четко видны цели американского руководства.