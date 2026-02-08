Королевская семья Британии: новости, принц прокомментировал дело Эпштейна

Младший брат британского короля Карла III прокомментировал дело американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, передает The Daily Beast. Какие новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 8 февраля?

Как принц прокомментировал дело Эпштейна

На саммите в Дубае присутствовал принц Эдвард — младший брат Карла III и Эндрю Маунтбеттена-Виндзора — бывшего принца, лишенного всех титулов. У Эдварда спросили, как он себя чувствует на фоне публикации документов о связях британской королевской семьи с Эпштейном.

«Я думаю, что всегда очень важно помнить о жертвах и о том, кто именно был жертвой во всем этом. Жертв очень много», — сказал Эдвард.

Принц Эдвард, герцог Эдинбургский — член Британской королевской семьи, третий сын и младший ребенок королевы Великобритании Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа, герцога Эдинбургского. В линии наследования британского трона является 15-м после своих старших братьев и их потомков.

Ранее Минюст США опубликовал файлы по делу Эпштейна, из которых вскрылись новые факты о прошлых связях экс-принца с финансистом-педофилом. В частности, стало известно, что женщина в возрасте около 20 лет якобы была отправлена Эпштейном в Виндзор, где провела ночь с Эндрю, на тот момент герцогом Йоркским. На следующий день, по словам ее адвокатов, ей провели тур по Букингемскому дворцу.

Кроме того, газета The Telegraph со ссылкой на документы, опубликованные Минюстом США, сообщала, что Маунтбеттен-Виндзор использовал свои связи, чтобы частному самолету Эпштейна разрешили приземляться на базах Королевских ВВС.

По данным Би-би-си, полиция долины Темзы начала изучение публикаций о женщине, привезенной «по адресу в Виндзоре в 2010 году с сексуальными целями».

Джеффри Эпштейн Фото: Epstein Estate/House Oversight/Global Look Press

Как скандал с Эпштейном повлиял на планы Карла III

По информации RadarOnline, король рассматривает возможность отмены запланированного визита в США, поскольку недавно обнародованная часть документов, связанных с делом Эпштейна, усиливает внимание к американскому президенту Дональду Трампу и к младшему брату монарха Эндрю.

«В центре нового скандала — нарастающее стремление вызвать опозоренного брата Карла III в американские законодательные органы для дачи показаний о его связях с Эпштейном, и такая возможность вызывает беспокойство у представителей дворца», — пишет издание.

Источник в королевской семье сообщил, что публикация документов осложнила планирование поездки монарха в США.

«Каждое его появление теперь чревато возобновлением вопросов, которые дворец хочет оставить в прошлом. Последние документы делают визит политически неприемлемым», — отметил он.

Король собирался отправиться в Америку весной этого года — этот визит совпал бы с 250-летием подписания Декларации независимости США.

