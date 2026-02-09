Погода в Москве в понедельник, 9 февраля: оттепель уже близко?

Погода в Москве в понедельник, 9 февраля: оттепель уже близко?

Мягкие морозы жду москвичей на текущей неделе, дневные температуры составят около -8-13 градусов, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Что известно о погоде в столице в понедельник, 9 февраля, ждать ли оттепель, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 9 февраля

Макарова отметила, что сегодня температура воздуха будет на 1-2 градуса выше по сравнению с выходными.

«Существенно температура не меняется, 9 февраля на 1-2 градуса выше [по сравнению с выходными]. Помягче, это связано с ростом атмосферного давления. Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночью в Москве -13-15, а днем -7-9. Ветер северо-западный ночью, днем западный, 5-10 м/с. 10-11 февраля облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура 10-го ночью -13-18, днем -8-13. Следующая ночь похолоднее, -17-22 и [днем] -8-13. Днем местами небольшой снег и ветер не сильный, 3-8 м/с», — сказала синоптик.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на этой неделе холод сменится оттепелью.

«В первой половине недели по ночам будет -10-15 градусов, днем -5-10, а во второй части семидневки потеплеет в сумерках до -4-9, днем от 0 до -5, в пятницу — первая в этом году оттепель до +3 градусов. При этом почти каждый день будет идти снег, в конце недели — мокрый снег с дождем. Сугробы сдуются до 35 см», — предупредил Тишковец.

В понедельник утром на главной метеостанции ВДНХ -10,1 градуса. Облачно, идет слабый снег. Ветер северо-западный, по силе — 2-7 м/с. Атмосферное давление слабо падает и составляет 746,4 мм рт. ст. Высота сугробов — 48 см.

«В течение понедельника столичный регион окажется на восточной периферии скандинавского максимума с центром над Белоруссией. В Москве будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Днем столбики термометров покажут в столице -7-10 градусов, в Подмосковье -6-11. Показания барометров будут меняться мало и составят 744 мм рт. ст.», — написал Тишковец.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 9 февраля

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня на погоду в Санкт-Петербурге будет оказывать влияние приближающийся с северо-запада теплый атмосферный фронт. Он закроет небо плотными облаками, местами вызовет небольшой снег и поспособствует росту температуры, приближая ее к границам климатической нормы.

Температура воздуха в городе составит -5-7 градусов, в Ленинградской области -5-10 градусов. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник, 10 февраля, небольшой снег, ночью -7-9 градусов, днем -4-6.

Читайте также:

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли



Квартиру Сабурова отдадут Долиной? Новости о депортации комика 8 февраля



Покушение на генерала Алексеева: новости 9 февраля, допросы, гонорар убийц

