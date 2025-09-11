Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 08:30

Мошенники начали обманывать жертв через внутренние чаты в приложениях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В последнее время мошенники все чаще пользуются внутренними чатами в приложениях с диалогами, чтобы обманывать жертв, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries & Russ. Там уточнили, что злоумышленники делают это через сервисы объявлений, доставки и онлайн-банков. Их цель — код из СМС, позволяющий войти в личный кабинет и списать деньги с карты.

Мошенники начали использовать внутренние чаты в приложениях, где взаимодействие между пользователями реализовано с помощью системы диалогов, чтобы выманивать у жертв коды из СМС, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что мошенники выдают себя за сотрудников поддержки. Для этого они используют украденные аккаунты с логотипом сервиса на аватаре. Злоумышленники просят прислать код под предлогом подтверждения личности или отмены операции.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что закон о возможности назначать доверенных людей для подтверждения переводов со счетов и получения наличных поможет избежать потери сбережений. По его мнению, такое правило «второй руки» защитит людей от мошенников.

мошенники
злоумышленники
преступники
приложения
чаты
банки
объявления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
При въезде на Крымский мост со стороны Керчи собралась внушительная пробка
Белый дом обвинил демократов в поддержке преступности в США
Известную блогершу признали банкротом
Экс-полицейский назвал журналиста чмом, избил оператора и попал на видео
«Что хотели, то и творили»: Родченков о сокрытии допинговых нарушений
В Мехико резко выросло число пострадавших при взрыве автоцистерны
Врач раскрыла, передается предрасположенность к язве желудка через гены
Россиян предупредили о мошенниках, убеждающих покупать дорогие телефоны
«Поспешные и голословные заявления»: в Госдуме усомнились в словах Трампа
Нарколог ответила, существует ли безопасная доза алкоголя
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир после инцидента с БПЛА в Польше
Мошенники начали обманывать жертв через внутренние чаты в приложениях
Смерть отца во сне: к чему готовиться наяву
Президент Польши сделал важный звонок после инцидента с БПЛА
В российском городе активно ищут гуляющего по улицам лося
В Госдуме предложили серьезно ужесточить наказание за обман пенсионеров
Шпионившего за российскими военными молодого украинца сурово наказали
«Не я, а мой отец»: Кадыров рассказал о дипломатическом наследии
Названа самая популярная модель для предзаказа в линейке iPhone 17
Удар HIMARS по ДНР и ликвидация командиров: новости СВО к утру 11 сентября
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.