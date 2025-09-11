Мошенники начали обманывать жертв через внутренние чаты в приложениях

В последнее время мошенники все чаще пользуются внутренними чатами в приложениях с диалогами, чтобы обманывать жертв, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries & Russ. Там уточнили, что злоумышленники делают это через сервисы объявлений, доставки и онлайн-банков. Их цель — код из СМС, позволяющий войти в личный кабинет и списать деньги с карты.

Мошенники начали использовать внутренние чаты в приложениях, где взаимодействие между пользователями реализовано с помощью системы диалогов, чтобы выманивать у жертв коды из СМС, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что мошенники выдают себя за сотрудников поддержки. Для этого они используют украденные аккаунты с логотипом сервиса на аватаре. Злоумышленники просят прислать код под предлогом подтверждения личности или отмены операции.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что закон о возможности назначать доверенных людей для подтверждения переводов со счетов и получения наличных поможет избежать потери сбережений. По его мнению, такое правило «второй руки» защитит людей от мошенников.