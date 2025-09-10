Володин объяснил пользу нового закона о «второй руке» Володин: закон о второй руке при переводах поможет избежать потери сбережений

Закон о возможности назначать доверенных людей для подтверждения переводов со счетов и получения наличных, вступивший в силу с 1 сентября, поможет избежать потери сбережений, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, передает пресс-служба нижней палаты парламента, такое правило «второй руки» защитит людей от мошенников.

С 1 сентября вступила в силу норма федерального закона, которая позволяет гражданам определять человека для подтверждения финансовых операций по вкладам, переводам, при получении наличных — «вторую руку». <…> Все это позволит гражданам избежать потери собственных сбережений или вовлечения в преступные схемы по выводу денег в качестве посредника, — написал Володин.

Председатель парламента пояснил, что для подключения обязательного подтверждения доверенными лицами нужно обратиться в банк. После этого «вторая рука» будет получать уведомление при переводе или снятии определенной суммы, которое нужно будет либо подтвердить, либо отклонить.

Ранее адвокат Андрей Дроздов объяснял, что фактически сервис «второй руки» вводит дополнительный уровень контроля за финансовыми операциями клиента. При этом критерии операций, требующих дополнительного одобрения, устанавливает сам клиент.