17 января 2026 в 08:05

Забудьте о каше! Почему тарелка супа на завтрак лучше любого омлета

Почему стоит есть суп на завтрак? Почему стоит есть суп на завтрак? Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пересмотрите свои взгляды на утренний рацион и попробуйте начать день не с привычных бутербродов, а с тарелки согревающего супа. В странах Азии так делают веками, ведь жидкое горячее блюдо мягко пробуждает пищеварение, не перегружает желудок и помогает организму быстрее проснуться в холодное время года.

Мягкий старт для желудка

После ночного перерыва пищеварительная система работает в щадящем режиме. Горячий суп не перегружает желудок, легко переваривается и мягко запускает работу ЖКТ. В отличие от сухих бутербродов или сладкой выпечки, он не вызывает резкого выброса кислоты и не провоцирует тяжесть.

Дольше сохраняется сытость

Суп состоит из жидкости, овощей, белка и иногда круп. Такое сочетание дает объем без лишних калорий и надолго убирает чувство голода. После тарелки супа реже тянет на перекусы и сладкое уже через час после завтрака.

Подходит тем, кто не любит есть по утрам

Многим сложно плотно завтракать: кусок «не лезет», кофе заменяет еду. Легкий суп — овощной, куриный, рыбный — воспринимается проще, чем плотная каша или омлет. Его можно есть медленно, небольшими глотками, без ощущения перегруза.

Помогает контролировать вес

Завтрак с супом обычно получается менее калорийным, чем классические варианты с выпечкой, сыром или колбасой. При этом сытость сохраняется дольше. Именно поэтому супы часто включают в рационы для снижения веса и восстановления после праздников.

Удобен для тех, кто заботится о здоровье

Суп легко адаптировать под любые ограничения:

  • при чувствительном желудке — на овощном или слабом курином бульоне;

  • при диабете — без быстрых углеводов;

  • при высоком холестерине — без жирных зажарок;

  • при простуде или усталости — теплый, насыщенный, но легкий.

Не обязательно варить с утра

Суп не требует утренней готовки. Его можно приготовить заранее на 1–2 дня и просто разогреть. Это делает такой завтрак не менее удобным, чем каша или яичница, но заметно более комфортным для организма.

Почему тарелка супа на завтрак лучше омлета и каш Почему тарелка супа на завтрак лучше омлета и каш Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие супы лучше подходят для завтрака

Идеальны легкие варианты: куриный с овощами, овощной-пюре, рыбный, мисо, чечевичный, гречневый на бульоне. Слишком жирные, острые и наваристые супы лучше оставить на обед.

Простой рецепт супа для завтрака

Положите в кастрюлю 300 г брокколи и 1 картофелину, нарезанную кубиками. Залейте овощи 500 мл воды, доведите до кипения и варите 15 минут до мягкости. Добавьте 100 мл сливок жирностью 10% и всыпьте 1 щепотку соли. Пробейте массу блендером до полной однородности.

Такой завтрак содержит много клетчатки и даст вам энергию на 4 или 5 часов активной работы. Подавайте суп горячим, пока он не потерял свой нежный аромат.

  • Совет: если готовите суп с вечера, не добавляйте в него зелень сразу, лучше мелко порубите 1 веточку петрушки и украсьте блюдо непосредственно перед подачей утром.

Быстрый слоеный пирог с капустой и яйцом: готовим за час.

Анастасия Фомина
А. Фомина
