Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 05:02

Раскрыто, чьи зарплаты вырастут более чем на 7% с 1 октября

Депутат Говырин: зарплаты госслужащих с 1 октября поднимутся на 7,6%

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

С 1 октября 2025 года в России произойдет индексация зарплат государственных служащих на 7,6%, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»), отметив, что повышение связано с ростом инфляции. Эта цифра превышает первоначально запланированные 4,5%, пишет РИА Новости.

Повышение затронет сотрудников силовых структур (Росгвардия, МВД, ФСИН), военнослужащих, таможенников и других федеральных госслужащих.

Зарплаты будут пересчитаны с октября, но реально повышенные выплаты поступят уже в ноябре, — уточнил парламентарий.

Говырин подчеркнул, что для коммерческого сектора индексация остается на усмотрение работодателей, хотя Трудовой кодекс рекомендует учитывать инфляцию. Региональные бюджетники также могут рассчитывать на повышение, но его размер и сроки определят местные власти.

Ранее сообщалось, что Центробанк будет снижать ключевую процентную ставку постепенно, в зависимости от динамики инфляции. Глава регулятора Эльвира Набиуллина проинформировала, что даже с понижением ключевой ставки депозиты останутся привлекательными для граждан в течение длительного времени.

зарплаты
инфляция
повышение
рост
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лето всё? Вместо адской жары +40 холода и ливни? Прогноз погоды на август
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 июля 2025 года
Первый прямой авиарейс из Москвы торжественно сел в Пхеньяне
«Тосочка» ликвидировала опорники и пехоту ВСУ
Раскрыты ошибки в ремонте, которые удешевят цену квартиры при продаже
Россиянам рассказали, какие законы вступают в силу 1 августа
Раскрыто, чьи зарплаты вырастут более чем на 7% с 1 октября
«Это моральное фиаско»: во Франции раскритиковали торговую сделку США с ЕС
Юрист раскрыл, что делать если нет возможности выплачивать ипотеку
Два человека погибли в аварии в Калининградской области
Россиянам рассказали, в каком случае лучше избегать купания в морской воде
Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Каспием
Прохор Шаляпин снова женился? Что известно о его избраннице
В России придумали новое название комнатам матери и ребенка
Недовольный Трампом пассажир чуть не взорвал самолет в Британии
Врач рассказала, как распознать аллергию на солнце
«Оренбург» и махачкалинское «Динамо» не выявили победителя в матче РПЛ
Названы сроки испытания Роскосмосом технологии возвращаемых ступеней ракет
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 28 июля, сорняки и грибки
ФАС может предотвратить рост цен на школьную форму
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.