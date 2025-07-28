Раскрыто, чьи зарплаты вырастут более чем на 7% с 1 октября

Раскрыто, чьи зарплаты вырастут более чем на 7% с 1 октября Депутат Говырин: зарплаты госслужащих с 1 октября поднимутся на 7,6%

С 1 октября 2025 года в России произойдет индексация зарплат государственных служащих на 7,6%, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»), отметив, что повышение связано с ростом инфляции. Эта цифра превышает первоначально запланированные 4,5%, пишет РИА Новости.

Повышение затронет сотрудников силовых структур (Росгвардия, МВД, ФСИН), военнослужащих, таможенников и других федеральных госслужащих.

Зарплаты будут пересчитаны с октября, но реально повышенные выплаты поступят уже в ноябре, — уточнил парламентарий.

Говырин подчеркнул, что для коммерческого сектора индексация остается на усмотрение работодателей, хотя Трудовой кодекс рекомендует учитывать инфляцию. Региональные бюджетники также могут рассчитывать на повышение, но его размер и сроки определят местные власти.

Ранее сообщалось, что Центробанк будет снижать ключевую процентную ставку постепенно, в зависимости от динамики инфляции. Глава регулятора Эльвира Набиуллина проинформировала, что даже с понижением ключевой ставки депозиты останутся привлекательными для граждан в течение длительного времени.