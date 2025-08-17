Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 08:38

Сразу два американских штата отправили Нацгвардию в Вашингтон

Южная Каролина и Огайо отправили Нацгвардию в Вашингтон

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер написал в социальной сети Х об отправке в Вашингтон сразу двух сотен бойцов Национальной гвардии США. По его словам, силовики окажут поддержку президенту Дональду Трампу и федеральным войскам в восстановлении закона и порядка в столице. Кроме того, губернатор штата Огайо Майк Девайн объявил об отправке в Вашингтон еще 150 нацгвардейцев.

Я санкционировал развертывание 200 национальных гвардейцев США для поддержки президента Трампа в его миссии по восстановлению закона и порядка в столице нашей страны, — говорится в сообщении.

Ранее телеканал NBC обратил внимание, что в Вашингтон начали прибывать около 800 военнослужащих Национальной гвардии США. По его данным, миссия по усилению мер безопасности продлится до 25 сентября, несмотря на первоначальные планы о более краткосрочном развертывании.

До этого политолог-американист Малек Дудаков предположил, что Трамп рассматривает возможность федерализации округа Колумбия для усиления контроля над ситуацией в Вашингтоне. По его словам, такие меры могут включать отправку федеральных сил и Нацгвардии.

США
Вашингтон
беспорядки
силовики
Нацгвардия
