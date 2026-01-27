Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 15:39

Начинка из яблок с корицей без сахара: диетическая и очень вкусная! Идеальный выбор для сладких блинов на Масленицу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Все очарование этой начинки — в умении яблок карамелизоваться в собственном соку. При тушении натуральные фруктовые сахара концентрируются, создавая глубокий сладкий вкус с легкой кислинкой, который сахар только бы заглушил.

Для начинки беру 3-4 крупных яблока (лучше кисло-сладких сортов, например, семеренко или гренни смит), очищаю их от кожуры и семян и нарезаю небольшими тонкими дольками или кубиками. В сковороду с толстым дном выкладываю яблочные дольки, добавляю 2-3 столовые ложки воды (чтобы яблоки не пригорели в начале тушения) и ставлю на средний огонь. Как только яблоки начнут пускать сок, добавляю 1-1,5 чайные ложки молотой корицы — ее количество можно регулировать по своему вкусу. При желании для аромата можно бросить щепотку мускатного ореха или добавить немного цедры лимона. Аккуратно перемешиваю и тушу под крышкой на небольшом огне около 10-15 минут, периодически помешивая. Яблоки должны стать очень мягкими, почти пюреобразными, но некоторые дольки могут сохранять форму. Если жидкость выкипела, а яблоки еще не готовы, можно добавить еще ложку-две воды. Когда начинка готова, снимаю крышку и даю ей потомиться еще пару минут, чтобы испарилась лишняя влага. Остужаю. Получается густая, ароматная и сладкая масса, которой удобно начинять блины, заворачивая их трубочкой или конвертом. Подавать можно с ложкой натурального йогурта.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Проверено редакцией
Читайте также
Горячие лавашные рулеты давно заполонили мою кухню: простой рецепт с фаршем и кабачком, но можно и с пекинкой
Общество
Горячие лавашные рулеты давно заполонили мою кухню: простой рецепт с фаршем и кабачком, но можно и с пекинкой
Этот салат попробовала в Ташкенте! С кускусом, гранатом и жареной бараниной. Вкус на миллион
Общество
Этот салат попробовала в Ташкенте! С кускусом, гранатом и жареной бараниной. Вкус на миллион
Казалось бы, варёная картошка и курица — но получается нечто! Картофельные кексы с тающей начинкой
Общество
Казалось бы, варёная картошка и курица — но получается нечто! Картофельные кексы с тающей начинкой
Уксус на кухне: разбираемся в видах, чтобы блюда всегда были идеальны
Общество
Уксус на кухне: разбираемся в видах, чтобы блюда всегда были идеальны
Идеальная творожная начинка для блинов: не течет и не сухая! Мой секрет — правильная консистенция. Объедение!
Общество
Идеальная творожная начинка для блинов: не течет и не сухая! Мой секрет — правильная консистенция. Объедение!
еда
рецепты
блины
яблоки
Масленица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Держитесь подальше от США»: экс-глава ФИФА призвал бойкотировать ЧМ-2026
Пожар в Балашихе 27 января: четыре мертвых кубинца, дом беглого олигарха
Синоптик объяснил, в каких регионах весна припозднится
В Германии заявили о намерении потребовать с Украины €70 млрд
В Госдуме ответили, какие организации могут поддержать малый бизнес
«Стянут все группировки»: полковник о возможности штурма Харькова
Длительную икоту связали с одним крайне опасным заболеванием
Россиянам рассказали, как правильно чихать
Мишустин рассказал, как в России поддерживают разработчиков продукции
Россия объявила Тимошенко в международный розыск
Тренер назвала самые частые ошибки в похудении
В Госдуме отреагировали на слухи о возможной блокировке Telegram
В Союзе пенсионеров по Москве открестились от сгоревшего хостела
Психолог дал советы, как не попасть под влияние мошенников
В МО Китая решили работать с Россией над глобальной безопасностью
Госдума разрешила отключать россиян от связи по запросу спецслужб
Белоусов попросил Китай держать ухо востро, напомнив о Венесуэле и Иране
В Госдуме назвали новые меры по предотвращению закрытия малых предприятий
В Москве могут вырасти рекордные сугробы более 80 сантиметров
Сильный снегопад спровоцировал массовую аварию под Нижним Новгородом
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.