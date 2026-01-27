Начинка из яблок с корицей без сахара: диетическая и очень вкусная! Идеальный выбор для сладких блинов на Масленицу

Все очарование этой начинки — в умении яблок карамелизоваться в собственном соку. При тушении натуральные фруктовые сахара концентрируются, создавая глубокий сладкий вкус с легкой кислинкой, который сахар только бы заглушил.

Для начинки беру 3-4 крупных яблока (лучше кисло-сладких сортов, например, семеренко или гренни смит), очищаю их от кожуры и семян и нарезаю небольшими тонкими дольками или кубиками. В сковороду с толстым дном выкладываю яблочные дольки, добавляю 2-3 столовые ложки воды (чтобы яблоки не пригорели в начале тушения) и ставлю на средний огонь. Как только яблоки начнут пускать сок, добавляю 1-1,5 чайные ложки молотой корицы — ее количество можно регулировать по своему вкусу. При желании для аромата можно бросить щепотку мускатного ореха или добавить немного цедры лимона. Аккуратно перемешиваю и тушу под крышкой на небольшом огне около 10-15 минут, периодически помешивая. Яблоки должны стать очень мягкими, почти пюреобразными, но некоторые дольки могут сохранять форму. Если жидкость выкипела, а яблоки еще не готовы, можно добавить еще ложку-две воды. Когда начинка готова, снимаю крышку и даю ей потомиться еще пару минут, чтобы испарилась лишняя влага. Остужаю. Получается густая, ароматная и сладкая масса, которой удобно начинять блины, заворачивая их трубочкой или конвертом. Подавать можно с ложкой натурального йогурта.

