Жареная картошка как в ресторане: секрет с грибной пудрой, который удивит всех

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Есть способ превратить обычную жареную картошку в изысканное блюдо без лишних хлопот. Вместо соли используйте ароматную грибную пудру — она придаст картофелю насыщенный вкус умами и благородный грибной аромат. Такой приём не только снижает потребление натрия, но и открывает новые вкусовые грани привычного блюда. Гости будут гадать, в чём ваш секрет, а вы сможете гордиться кулинарным мастерством.

Чтобы приготовить пудру, измельчите в кофемолке или блендере сушёные белые грибы, подосиновики или шиитаке до состояния невесомой пыли. Посыпьте горячей картошкой сразу после приготовления — пар раскроет аромат по максимуму. Для более сложного букета добавьте щепотку сушёного чеснока, немного измельчённой зелени (петрушки, укропа или розмарина) или мелко натёртый твёрдый сыр — он придаст солоноватость и ореховые оттенки.

Можно всыпать немного молотых орехов (кешью или фундука) для хрустящей текстуры. Если любите дымные нотки, добавьте чуть‑чуть паприки. Начните с чистой грибной пудры, а потом экспериментируйте с добавками — так вы найдёте своё идеальное сочетание и превратите простую картошку в кулинарный шедевр.

Надоел пресный рис, который выглядит на тарелке уныло и безвкусно? Есть простой способ превратить обычный гарнир в ароматное блюдо, достойное ресторанного меню. Всего один дополнительный шаг в приготовлении кардинально меняет вкус и текстуру крупы — и это не требует особых навыков или редких ингредиентов.

