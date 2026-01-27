Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 19:14

Эксперт высказался о попадании Демина на Матч восходящих звезд НБА

Зотеев назвал заслуженным попадание Демина на Матч восходящих звезд НБА

Егор Демин Егор Демин Фото: Ariana Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российский баскетболист Егор Демин заслуженно попал на Матч восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), заявил NEWS.ru журналист «Чемпионата» и комментатор канала в соцсети «ВКонтакте» «Взял Мяч» Александр Зотеев. Он отметил, что таланты с минувшего драфта не настолько большие, чтобы составить игроку плотную конкуренцию.

Да, конечно, почему бы и нет. Минувший драфт был богат на таланты, но они не такие большие, чтобы у Егора была плотная конкуренция. Поэтому все абсолютно заслуженно. В первом сезоне для Демина важны даже не результаты и цифры, а возможность быстрее приспособиться к реалиям НБА. Попасть на этот звездный уикенд — это большое событие. Он будет в одной точке со всей лигой. Егор будет общаться с ветеранами, статусными игроками. Заводить знакомства, набираться ментального опыта. Это определенно пойдет ему на пользу, — сказал Зотеев.

Ранее российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский заявил, что приглашение Демина на Матч восходящих звезд НБА стало хорошей новостью. Он отметил, что спортсмен является одним из наиболее талантливых игроков-первогодок.

Россия
российские спортсмены
баскетбол
NBA
Виктор Байбаков
В. Байбаков
