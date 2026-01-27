Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Гомельский оценил приглашение Демина на матч восходящих звезд НБА

Гомельский: приглашение Демина на матч звезд НБА стало хорошей новостью

Егор Демин Егор Демин Фото: Ariana Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press
Приглашение разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Демина на Матч восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стало хорошей новостью, рассказал «Чемпионату» российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский. Он отметил, что спортсмен является одним из наиболее талантливых игроков-первогодок.

Егор здорово играет и является одним из двух лучших разыгрывающих-первогодок. Вполне естественно, что его пригласили на Матч восходящих звезд НБА. Замечательная новость, — заявил Гомельский.

В нынешнем сезоне Демин принял участие в 39 матчах, по итогам которых ему удалось набрать в среднем 10,2 очка. Также баскетболист совершил три подбора и отдал 3,4 передачи.

Ранее сообщалось, что российский центровой Владислав Голдин провел дебютный матч в Национальной баскетбольной ассоциации в составе клуба «Майами Хит». Спортсмен провел на площадке 55 секунд и отметился одной результативной передачей.

