Гомельский оценил приглашение Демина на матч восходящих звезд НБА

Приглашение разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Демина на Матч восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стало хорошей новостью, рассказал «Чемпионату» российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский. Он отметил, что спортсмен является одним из наиболее талантливых игроков-первогодок.

Егор здорово играет и является одним из двух лучших разыгрывающих-первогодок. Вполне естественно, что его пригласили на Матч восходящих звезд НБА. Замечательная новость, — заявил Гомельский.

В нынешнем сезоне Демин принял участие в 39 матчах, по итогам которых ему удалось набрать в среднем 10,2 очка. Также баскетболист совершил три подбора и отдал 3,4 передачи.

Ранее сообщалось, что российский центровой Владислав Голдин провел дебютный матч в Национальной баскетбольной ассоциации в составе клуба «Майами Хит». Спортсмен провел на площадке 55 секунд и отметился одной результативной передачей.