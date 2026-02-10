«Привет бездарной верхушке»: Губерниев объяснил провал лыжников на ОИ-2026

Неудачный результат российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в квалификации олимпийского спринта — это системная ошибка Федерации лыжных гонок России, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram-канале. По его словам, лыжный спорт в стране подвергся «абсолютной деградации».

Коростелев и Непряева не прошли квалификацию в олимпийском спринте!!! Как и говорил ранее, абсолютная деградация лыжного спринта в России!!! Спортсмены бежали как могли и готовы!!! Очевидны системные ошибки ФЛГР применительно к спринту!!! Привет бездарной верхушке ФЛГР, — написал Губерниев.

Ранее бронзовый призер ОИ-2010 Алексей Петухов заявил, что результат Коростелева и Непряевой на Олимпиаде — 2026 не оправдал надежд. Он предположил, что их непопадание в четвертьфинал может быть связано с усталостью после скиатлона.

До этого сообщалось, что Коростелев и Непряева не прошли квалификацию в спринтерской гонке на Олимпиаде-2026. Оба спортсмена не смогли выйти в четвертьфинал и не будут бороться за медали.

Непряева показала 31-й результат в квалификации. Коростелев стал 35-м, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо 12,51 секунды. После неудачного результата Непряева заявила, что «чувствует себя слабачкой».