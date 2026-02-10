Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 13:53

«Привет бездарной верхушке»: Губерниев объяснил провал лыжников на ОИ-2026

Губерниев назвал неудачу российских лыжников на Олимпиаде системной ошибкой ФЛГР

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Неудачный результат российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в квалификации олимпийского спринта — это системная ошибка Федерации лыжных гонок России, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram-канале. По его словам, лыжный спорт в стране подвергся «абсолютной деградации».

Коростелев и Непряева не прошли квалификацию в олимпийском спринте!!! Как и говорил ранее, абсолютная деградация лыжного спринта в России!!! Спортсмены бежали как могли и готовы!!! Очевидны системные ошибки ФЛГР применительно к спринту!!! Привет бездарной верхушке ФЛГР, — написал Губерниев.

Ранее бронзовый призер ОИ-2010 Алексей Петухов заявил, что результат Коростелева и Непряевой на Олимпиаде — 2026 не оправдал надежд. Он предположил, что их непопадание в четвертьфинал может быть связано с усталостью после скиатлона.

До этого сообщалось, что Коростелев и Непряева не прошли квалификацию в спринтерской гонке на Олимпиаде-2026. Оба спортсмена не смогли выйти в четвертьфинал и не будут бороться за медали.

Непряева показала 31-й результат в квалификации. Коростелев стал 35-м, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо 12,51 секунды. После неудачного результата Непряева заявила, что «чувствует себя слабачкой».

Россия
комментаторы
Дмитрий Губерниев
критика
ФЛГР
Олимпиада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киргизии раскрыли причину увольнения зампреда правительства
Стало известно, какие меры может принять РФ при введении ЕС новых санкций
Регистрация в мессенджере MAX стала доступна для жителей еще одной страны
Назван критический изъян системы Starlink
Россиянам предложили новый способ проверить долги у приставов
Мужчина зарезал возлюбленную и еще двух человек в результате пьяной ссоры
Россиян попросили не беспокоиться насчет двукратного роста цен на огурцы
Врач рассказала, как малоподвижный образ жизни разрушает здоровье
Политолог оценил возможность женского бунта на Украине
В Госдуме посоветовали Дурову взять пример с TikTok
Адвокат рассказала, кто внес вклад в принятие моратория на смертную казнь
Депутат обратился к экс-невесте Лепса после видео с ее роскошного праздника
А вот и конец Telegram? Источник: грядет реальная блокировка мессенджера
Появились подробности по делу соучастницы покушения на генерала Алексеева
В Госдуме назвали условия для начала диалога между Европой и Россией
Российские военные разнесли базу дальних дронов ВСУ
Пользователи «ВКонтакте» смогут покупать товары из видео
Политолог назвал неожиданную угрозу режиму Зеленского
Белоусов поздравил военных с освобождением Зализничного
«Под овечьей шкурой давно не волки»: Захарова о заявлении Макрона
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.