Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 08:58

«Сделал все, что мог»: Губерниев оценил шансы Коростелева на победу

Губерниев: у Коростелева было мало шансов выиграть медаль Олимпийских игр

Савелий Коростелев на зимних Олимпийских играх 2026 г. Савелий Коростелев на зимних Олимпийских играх 2026 г. Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
У лыжника Савелия Коростелева было мало шансов выиграть медаль Олимпийских игр в скиатлоне, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, которые приводит РИА Новости, российский спортсмен сделал все, что мог. 22-летний Коростелев является двукратным чемпионом мира среди юниоров и двукратным чемпионом России.

Коростелев — молодец, ввязался в гонку. Конечно, чуть проигрывал на подъемах, но на финише показал максимум. Четвертое место на Олимпиаде — это очень достойный результат. Объективно, шансов бороться за медаль было немного, но он сделал все, что мог, — поделился Губерниев.

Ранее стало известно, что Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, занял четвертое место в скиатлоне на Олимпийских играх в итальянском Тезеро. Он преодолел дистанцию 20 километров, уступив победителю 3,6 секунды. Победа в гонке досталась норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо, для которого эта награда стала уже шестой олимпийской. Вторым финишировал француз Матис Делож, третьим — еще один норвежец Мартин Нюэнгет.

