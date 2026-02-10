Известный лыжник объяснил провал россиян в спринте на Олимпиаде-2026

Результат российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в спринте на Олимпиаде — 2026 не оправдал надежд, заявил NEWS.ru бронзовый призер ОИ-2010 Алексей Петухов. Он предположил, что их непопадание в четвертьфинал может быть связано с усталостью после скиатлона.

Конечно, все ждали от них попадания, тем более, что на Кубке мира участвуют по шесть-восемь норвежцев. Здесь всего четыре, поэтому раунд квалификации должен был быть проходной. Надо разбирать, как спортсмены бежали в подъем, как работали лыжи. Может, есть какие-то вопросы к самочувствию ребят после скиатлона. Нужно разговаривать с тренерами. Я считаю, что результат не оправдал надежд: мы ждали и хотели, чтобы россияне прошли как можно дальше в конкурентной борьбе. Проигрыш более 10 секунд — достаточно большой, — сказал Петухов.

Ранее Коростелев и Непряева не прошли квалификацию в спринтерской гонке на Олимпиаде-2026. Оба спортсмена не смогли выйти в четвертьфинал и не будут бороться за медали. Непряева показала 31-й результат в квалификации. Коростелев стал 35-м, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо 12,51 секунды. После неудачного результата Непряева заявила, что «чувствует себя слабачкой».

До этого Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Церемония награждения в этой дисциплине была отложена на 30 минут из-за разбирательства, связанного с возможным нарушением правил французом Матиасом Деложем, финишировавшим вторым. Спортсмен срезал часть дистанции во время смены лыж. Судьи рассмотрели протест, поданный командой Коростелева, но в конечном счете оставили результат без изменений. Победу в скиатлоне одержал норвежец Йоханнес Клебо, третьим стал его соотечественник Мартин Ньенгет.