Легенда НХЛ вошел в тренерский состав СКА

Бывший главный тренер тольяттинской «Лады» Борис Миронов вошел в тренерский штаб петербургского СКА, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба. Легендарный защитник, олимпийский призер и ветеран Национальной хоккейной лиги присоединился к армейскому коллективу.

В тренерский штаб СКА вошел Борис Миронов. Армейцы рады приветствовать Бориса Олеговича в команде и желают ему успехов в Санкт-Петербурге! — говорится в сообщении.

53-летний специалист покинул пост главного тренера «Лады» в сентябре 2025 года, проработав там менее четырех месяцев. До этого Миронов работал в системе ЦСКА, возглавлял московский «Спартак», а также был ассистентом в «Нефтехимике» и «Тракторе». В качестве игрока он провел более 700 матчей в НХЛ.

