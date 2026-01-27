Новый механизм индексации пенсий: что предлагают в Госдуме

Госдума вынесет на рассмотрение законопроект о переходе на ежеквартальную индексацию пенсий. Инициатива предполагает внесение изменений в законодательство о страховых и государственных пенсионных выплатах. Размер повышающего коэффициента будет определяться правительством РФ. О том, насколько эта мера способна защитить доходы пенсионеров и какие риски она может нести, — в материале NEWS.ru.

Как в Госдуме хотят изменить порядок индексации

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили перейти от ежегодной к ежеквартальной индексации пенсий, сохранив принцип их повышения с учетом фактической инфляции.

«Предлагаемая законопроектом модель ежеквартальной индексации позволит обеспечить оперативную защиту покупательной способности пенсионных выплат при ускорении инфляции и снизить задержку между ростом цен и пересмотром выплат, а также обеспечить более стабильный уровень жизни получателей пенсий и повысить предсказуемость их доходов в течение календарного года», — следует из пояснительной записки к проекту закона.

Как индексируются пенсии сейчас

В настоящее время пенсии индексируются ежегодно с учетом изменения размера прожиточного минимума.

В 2026 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,6%, что на два процентных пункта превысило уровень инфляции, составивший 5,6%, напомнил в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По его словам, действующий порядок уже обеспечивает значительное опережающее повышение пенсий относительно роста потребительских цен.

Экономист также подчеркнул, что указом президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» закреплена гарантия роста пенсий не ниже уровня инфляции.

Как эксперты оценивают идею о ежеквартальной индексации пенсий

Балынин назвал идею перехода к ежеквартальной индексации интересной. По его словам, это позволит чаще корректировать размер страховых пенсий в соответствии с инфляцией. «Однако критически важно детально продумать процедуру: конкретные сроки ее проведения и параметры расчета, на основе которых будет определяться уровень инфляции», — подчеркнул он.

Экономист также проиллюстрировал эффект от опережающей индексации на конкретном примере. Если пенсия гражданина в декабре составляла 28 000 рублей, то после январской индексации на 7,6% она выросла до 30 128 рублей. При индексации строго по уровню инфляции в 5,6% выплата составила бы лишь 29 568 рублей (на 560 рублей меньше).

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, инициатива законодателей по корректировке пенсий даст возможность оперативно компенсировать потерю в покупательной способности.

Более частые перерасчеты могут снизить риски временного снижения доходов у пенсионеров, а утверждение коэффициента индексации пенсий правительством РФ сделает процесс индексации более предсказуемым и понятным, считает собеседник NEWS.ru.

В чем риски более частой индексации пенсий

С одной стороны, ежеквартальная индексация пенсий — это шаг к адаптации социальных гарантий к изменению уровня инфляции, отметил Щербаченко. С другой — это рост нагрузки на подготовку бюджета, расчет и учет всех показателей, добавил он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Ежеквартальная индексация может усложнить процесс бюджетного финансирования. В целом важно учитывать финансовые и административные затраты», — пояснил эксперт.

Впрочем, как считает экономист, в результате изменений все это будет способствовать снижению напряженности из-за отставания пенсии от инфляции. А конечным результатом станет повышение доверия к пенсионной системе.

Как вырастут пенсии в 2026 году

Страховые пенсии: уже проиндексированы с 1 января на 7,6% для всех пенсионеров, включая тех, кто продолжает трудовую деятельность.

Социальные пенсии: будут проиндексированы с 1 апреля 2026 года, станут больше на 6,8%.

Военные пенсии: проиндексируют с 1 октября 2026 года на 4%.

