Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 11:30

В Госдуме придумали, как сделать пенсионеров богаче

В Госдуме предложили индексировать пенсии ежеквартально

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили перейти от ежегодной к ежеквартальной индексации пенсий, сохранив принцип их повышения с учетом фактической инфляции, сообщает РИА Новости. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение.

Проект федерального закона направлен на изменение порядка индексации страховых и социальных пенсий: переход с ежегодной индексации к индексации ежеквартальной с учетом темпов инфляции, — говорится в пояснительной записке к документу.

Коэффициент индексации на каждый квартал предлагается определять правительству РФ исходя из текущих показателей инфляции. Как отметил лидер партии Сергей Миронов, принятие инициативы призвано укрепить доверие граждан к пенсионной системе за счет понятного и регулярного механизма поддержания покупательной способности выплат.

Ранее юрист Оксана Красовская предупредила, что пенсионер может быть обязан вернуть государству переплату, если не сообщит в Социальный фонд о важных изменениях в своей жизни. К ним относятся трудоустройство, отчисление из вуза, переход на заочную форму обучения или переезд из северных регионов. В таких случаях СФР вправе взыскать излишне выплаченные средства через суд.

пенсии
правительство
Госдума
инфляция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подрыв набитого дронами ВСУ грузовика под Сумами попал на видео
В Госдуме рассказали о размерах налога на наследство
Владелец «Машеньки» раскрыл, как изменился его бизнес после вопроса Путину
Дипломат раскрыл планы Эстонии в Балтийском море
Минстрой уточнил правила установки наружных блоков кондиционеров
Ковальчук рассказал, как в России разрабатывали гиперзвуковое оружие
Ахматовец сравнил СВО с Шереметьево
В смартфоне премьера Израиля заметили необычную деталь
Онищенко ответил, нужно ли закрывать границу с Индией из-за вируса
Боец ВС России из Татарстана притворился мертвым и выжил
Задержана экс-вице-губернатор российского региона
«Не помню половину дня»: внук Пугачевой с горя устроил тусовку в Испании
Россиянкам дали советы, как принять свою внешность без косметики
В Англии один из пляжей завалило картошкой фри
Энергетики вернули свет жителям Мурманской области
Герасимов: Купянск-Узловой взят. Как идет наступление ВС РФ 27 января
Риелтор рассказал, как изменятся цены на недвижимость в 2026 году
Королевская семья Британии: новости, Карл III поставил Миддлтон ультиматум
Путин заявил, что Россия чтит память жертв холокоста
Лерчек и ее жених-аргентинец узнали пол ребенка
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.