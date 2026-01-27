В Госдуме придумали, как сделать пенсионеров богаче В Госдуме предложили индексировать пенсии ежеквартально

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили перейти от ежегодной к ежеквартальной индексации пенсий, сохранив принцип их повышения с учетом фактической инфляции, сообщает РИА Новости. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение.

Проект федерального закона направлен на изменение порядка индексации страховых и социальных пенсий: переход с ежегодной индексации к индексации ежеквартальной с учетом темпов инфляции, — говорится в пояснительной записке к документу.

Коэффициент индексации на каждый квартал предлагается определять правительству РФ исходя из текущих показателей инфляции. Как отметил лидер партии Сергей Миронов, принятие инициативы призвано укрепить доверие граждан к пенсионной системе за счет понятного и регулярного механизма поддержания покупательной способности выплат.

