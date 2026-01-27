Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 10:10

Секрет гениев: завтрак, разгоняющий мозг

Секрет гениев: завтрак, разгоняющий мозг Секрет гениев: завтрак, разгоняющий мозг Фото: Shutterstock/FOTODOM
Утро задает тон всему дню, а правильный завтрак может разогнать мозг на полную мощность. Недавние исследования ученых из Гарварда и Оксфорда показали: определенные продукты стимулируют когнитивные функции, улучшают память и концентрацию. Забудьте о сладких хлопьях — они вызывают скачки сахара и сонливость. Выбирайте «умную» еду, богатую омега-3, антиоксидантами и витаминами группы B.

Главный герой — жирная рыба, такая как лосось или сардины. Омега-3 — жирные кислоты в ней поддерживают нейронные связи, снижая риск деменции на 20%, по данным Journal of Nutrition. Добавьте авокадо: его мононенасыщенные жиры ускоряют кровоток к мозгу, повышая скорость мышления.

Не забывайте яйца. Холин в желтке — строительный материал для ацетилхолина, нейромедиатора памяти. Исследование в American Journal of Clinical Nutrition подтвердило: завтрак с яйцами улучшает внимание на 15%. Овсянка с ягодами — ещё один хит. Антиоксиданты черники борются с воспалениями, а бета-глюканы овса стабилизируют энергию.

Идеальный завтрак: омлет с лососем и шпинатом, плюс смузи из черники и авокадо. Такой набор повышает продуктивность на 25%, утверждают нейробиологи. Начните утро осознанно — и мозг скажет спасибо ясностью и энергией.

Попробуйте неделю — заметите, как мысли стали острее!

Ранее мы рассказали о булгуре — гарнире не хуже гречки и риса!

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
