Готовлю хрустящие сырные трубочки с лососем — идеальная закуска для праздничного стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта закуска станет настоящей звездой вашего праздничного стола! Хрустящие сырные трубочки с нежным кремом из лосося выглядят по-ресторанному, а готовятся очень просто.

Для теста натираю 100 г твердого сыра на мелкой терке, добавляю 3 яйца, 150 мл молока и 90 г растопленного остывшего сливочного масла. Всыпаю 130–150 г муки и соль по вкусу, перемешиваю до однородности. Выпекаю тесто в вафельнице для тонких вафель до золотистого цвета. Горячие вафли сразу сворачиваю в трубочки и оставляю остывать на решетке швом вниз. Для начинки взбиваю 100 мл сливок с 300 г творожного сыра до густоты, добавляю мелко нарезанный пучок укропа и 80–100 г нарезанной красной рыбы. Готовой начинкой наполняю остывшие трубочки с помощью кондитерского мешка.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

