27 января 2026 в 12:33

Черствый хлеб — не приговор: как вернуть выпечке аппетитный хруст за 10 минут

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Залежавшийся батон или багет вовсе не обязательно отправлять в мусорное ведро. Существует простой способ вернуть хлебу первозданный вид и вкус — достаточно подручных средств и немного времени. Метод основан на профессиональных приёмах пекарей: с помощью пара и правильного температурного режима можно обратить вспять процесс черствения. Результат удивит — выпечка станет почти как свежая: с хрустящей корочкой и мягким мякишем.

Для восстановления хлеба понадобится духовка и немного воды. Сначала разогрейте духовку до 180 °C. Затем слегка сбрызните черствый хлеб водой — важно не переувлажнить его. Положите хлеб на решётку или противень, а рядом поставьте жаропрочную ёмкость с кипятком: пар создаст нужную влажную среду. В таком режиме хлеб прогревают 5–7 минут — влага размягчит затвердевший крахмал. После этого ёмкость с водой убирают и продолжают выпекать хлеб ещё 3–5 минут в сухом режиме: это сформирует хрустящую корочку. Когда хлеб готов, он издаёт звонкий звук при постукивании. Дайте ему минуту остыть на решётке — и можно подавать к столу.

