27 января 2026 в 10:00

Шкурки от сала — не мусор: как превратить отходы в аппетитный холодец

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Думаете, шкурки от сала годятся только для выброса? На деле это ценный ингредиент для приготовления домашнего холодца с идеальной консистенцией. Использование шкурок не только экономит продукты, но и обеспечивает блюду плотную текстуру без добавления желатина. К тому же в них содержится немало полезных веществ — так что вы получите не только вкусное, но и питательное угощение.

Для холодца понадобится около килограмма шкурок. Сначала их тщательно очищают от остатков сала и обдают кипятком. Затем помещают в кастрюлю, заливают холодной водой, добавляют измельченный чеснок, соль, перец и несколько лавровых листьев. Кастрюлю ставят на огонь, доводят до кипения и варят на медленном огне два часа — за это время шкурки размягчатся и отдадут бульону желирующие вещества.

Готовые шкурки извлекают и дают стечь жидкости, затем раскладывают по тарелкам или контейнерам. Бульон процеживают через марлю или сито и заливают им шкурки. Посуду ставят в холодильник на несколько часов — холодец отлично застывает благодаря натуральным желирующим веществам. Подавайте блюдо с горчицей или хреном — получится сытно и вкусно.

Ранее сообщалось, что многие из нас с детства помнят: чтобы выпечка получилась пышной, надо погасить соду уксусом в ложке. Но этот привычный способ на деле работает против вас — большая часть полезного газа улетучивается еще до попадания в тесто. Результат предсказуем: вместо воздушного пирога получается плотная, тяжелая масса.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
