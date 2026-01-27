Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 19:20

Эксперт рассказал, каким видит будущее Демина в НБА

Зотеев: перспективы Демина в НБА зависят от руководства «Бруклина» и самой лиги

Егор Демин Егор Демин Фото: Jon Blacker/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Будущее российского баскетболиста Егора Демина в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) зависит от руководства «Бруклина» и самой лиги, журналист «Чемпионата» и комментатор канала в соцсети «ВКонтакте» «Взял Мяч» Александр Зотеев. Он отметил, что пока потолок игрока неясен.

Сейчас прогнозировать сложно. Многое будет зависеть от руководства «Бруклина», насколько они будут амбициозны, как скоро захотят стать командой не со дна таблицы, а которая на что-то претендует. Самое главное для Егора — оставаться таким, какой он есть. У него правильный менталитет, который помогает принимать хорошие, взвешенные решения, как на площадке, так и за ее пределами. Нужно время. Потолок Егора пока неясен. Во многом все будет зависеть от того, как будет меняться команда и лига. Это все звенья одной цепи, — сказал Зотеев.

Ранее российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский заявил, что приглашение Демина на Матч восходящих звезд НБА стало хорошей новостью. Он отметил, что спортсмен является одним из наиболее талантливых игроков-первогодок.

Россия
баскетбол
NBA
российские спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какие приспособления для чистки снега бывают и как их правильно выбрать
Скользкие улицы: кто несет ответственность за гололед и вашу безопасность
Шел, упал, очнулся, гипс: что делать при травме в гололед на улице
В Госдуме увидели одну тенденцию в отношении Европы к Украине
Потерявшая квартиру Долина дала концерт в крошечном баре и попала на видео
«Нас это мало волнует»: пресс-секретарь Лукашенко ответила на угрозы Киева
Мишустин дал новый статус добровольцам Росгвардии в российском приграничье
Меньшова, Алферова, Поплавская: кто из звезд вышел на «войну» с Богомоловым
Взрыв произошел на электроподстанции в Москве
Военэксперт оценил вероятность полномасштабного наступления ЕС на Россию
Точность и толщина: как геометрия влияет на срок службы металлоконструкций
Мрак в Киеве, происки НАТО у границ РФ, Меньшова vs Богомолов: что дальше
В какой город России переехать. Топ городов по уровню жизни, климату, ценам
Названы проблемы, которые встали перед Польшей из-за БПЛА
ЕС заключил еще одну историческую торговую сделку на фоне угроз Трампа
Летевшая в Британию женщина уснула на плече матери и не проснулась
«Адская тема»: Германия поддерживает палачей СС и унижает блокадников
В Верховной раде раскрыли, на чем держится власть Зеленского
Москалькова рассказала о судьбе без вести пропавших бойцов
«Критика и шельмования»: патриарх Кирилл преподал урок уважения к учителям
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.