Эксперт рассказал, каким видит будущее Демина в НБА

Будущее российского баскетболиста Егора Демина в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) зависит от руководства «Бруклина» и самой лиги, журналист «Чемпионата» и комментатор канала в соцсети «ВКонтакте» «Взял Мяч» Александр Зотеев. Он отметил, что пока потолок игрока неясен.

Сейчас прогнозировать сложно. Многое будет зависеть от руководства «Бруклина», насколько они будут амбициозны, как скоро захотят стать командой не со дна таблицы, а которая на что-то претендует. Самое главное для Егора — оставаться таким, какой он есть. У него правильный менталитет, который помогает принимать хорошие, взвешенные решения, как на площадке, так и за ее пределами. Нужно время. Потолок Егора пока неясен. Во многом все будет зависеть от того, как будет меняться команда и лига. Это все звенья одной цепи, — сказал Зотеев.

Ранее российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский заявил, что приглашение Демина на Матч восходящих звезд НБА стало хорошей новостью. Он отметил, что спортсмен является одним из наиболее талантливых игроков-первогодок.