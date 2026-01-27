Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 19:16

Дочь Ефремова неожиданно высказалась о Богомолове

Дочь Олега Ефремова Анастасия заявила, что Богомолов часто «переобувался»

Константин Богомолов Константин Богомолов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Театральный критик, дочь Олега Ефремова Анастасия считает, что режиссер Константин Богомолов, несмотря на мгновенные заверения в верности театру и готовности всячески его поддерживать, не раз «переобувался» на глазах удивленной публики и часто менял свое мнение. В разговоре с NEWS.ru она выразила мнение, что должность ректора школы-студии МХАТ предполагает наличие нравственных устоев и моральных качеств.

Не обязательно быть выпускником Школы-студии. У ребят (выпускников в открытом письме к министру культуры о назначении Богомолова. — NEWS.ru) была ошибка. Ефремов никогда не был ректором и Смелянский никогда не учился в Школе-студии, что не помешало ему стать ректором. Важна личность, как она себя зарекомендовала, нравственные устои — именно в профессии ректора, потому что ректор — это воспитание студентов. И хотя Костя мгновенно заявил, что он будет способствовать психологическому театру и вообще он верный, но он столько раз «переобувался» на глазах удивленной публики, — сказала Ефремова.

Дочь бывшего художественного руководителя МХТ им. Чехова отметила, что назначение ректора Школы-студии МХАТ очень серьезное и, возможно, чиновникам стоило посоветоваться по этому поводу с авторитетными людьми из театральной сферы.

Ранее стало известно, что выпускники Школы-студии МХАТ попросили министра культуры Ольгу Любимову пересмотреть назначение Богомолова на пост и. о. ректора. В своем отрытом письме, опубликованном актером и выпускником студии Антоном Шагиным, они выступают против того, чтобы муж журналистки Ксении Собчак возглавлял их альма-матер.

