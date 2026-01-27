Уксус на кухне: разбираемся в видах, чтобы блюда всегда были идеальны

Знаете ли вы, что не всякий уксус подойдёт для маринада или заправки? Разбираясь в особенностях разных видов, можно заметно улучшить вкус любимых блюд. Красный, белый и бальзамический уксусы — не просто разноцветные жидкости в бутылках, а ингредиенты с уникальными свойствами. Правильный выбор уксуса помогает добиться нужного баланса кислинки, сладости и аромата, превращая обычную еду в кулинарное удовольствие.

Винные уксусы — красный и белый — отличаются в основном цветом, поскольку первый настаивают на виноградной кожуре, а второй — без неё. Они прекрасно подходят для маринадов к мясу, рыбе или птице, а также служат основой для соусов с благородной винно‑фруктовой кислинкой.

Особенно хорошо они сочетаются с рецептами, где есть сладкие компоненты вроде мёда или сиропов. Бальзамический уксус — более изысканный вариант: его выдерживают в деревянных бочках, отчего он становится густым и слегка сладковатым. Обычно его добавляют в уже готовые блюда — например, в салат капрезе — чтобы придать глубину вкуса и изысканность, не подвергая термической обработке.

