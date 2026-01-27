Девочка догорала в печке: педофил ответил за убийство спустя 19 лет

На Урале педофил-рецидивист выслушал приговор по делу об убийстве и сожжении школьницы. NEWS.ru рассказывает об исходе разбирательства, которое затянулось почти на 20 лет.

Села в машину к педофилу

В «нулевые» годы Сергей Березович был осужден за совершение развратных действий в отношении малолетней. Суд назначил ему условное лишение свободы. Но на путь исправления мужчина не встал, перебрался в другой регион и продолжил злодеяния.

В мае 2007 года 13-летняя жительница Пригородного района под Нижним Тагилом вышла из дома и пропала без вести. Как выяснило следствие, в тот день девочка села в машину к Березовичу.

Между ними в селе Николо-Павловское произошла ссора, в результате которой мужчина задушил подростка. Чтобы скрыть следы преступления, он вывез тело в лесополосу и в течение нескольких часов сжигал его.

Оставшиеся фрагменты он собрал, увез домой и уничтожил в банной печи. Прах развеял над рекой Чусовая. Тело жертвы так и не было найдено, и несколько лет девочка официально числилась пропавшей без вести.

Уничтожил в банной печи

Спустя годы была установлена личность человека, причастного к безвестному исчезновению и убийству девочки. Под тяжестью собранных улик Сергей Березович признал свою вину и подробно рассказал о произошедшем в мае 2007 года.

«В роковой день девочка села к нему в машину, в селе Николо-Павловское между Березовичем и подростком произошла ссора, в результате которой мужчина задушил жертву. Чтобы скрыть следы, он вывез тело в лесополосу, где в течение нескольких часов сжигал его. Оставшиеся фрагменты он собрал и увез домой, где уничтожил улики в банной печи. Прах развеял у реки Чусовая», — подтвердили в пресс-службе судов.

К моменту, когда было начато разбирательство по этому убийству, мужчина уже отбывал другое долгосрочное наказание по делу о насилии над ребенком. Суд назначил срок в 2023 году. Также имелся приговор Крымского районного суда Краснодарского края.

Добавили 11 лет к сроку

Теперь же Пригородный районный суд Свердловской области рассмотрел дело об убийстве 13-летней девочки и назначил Березовичу наказание в виде 11 лет лишения свободы. По совокупности приговоров за другие преступления против несовершеннолетних окончательный срок составил 20 лет в колонии строгого режима.

В последнем слове подсудимый полностью признал свою вину. Государственный обвинитель просил назначить наказание в размере 23 лет колонии с учетом неотбытой части наказания по приговору Крымского районного суда Краснодарского края.

