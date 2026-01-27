Сначала завалит, потом снова заморозит: погода в Москве до конца недели

Сначала завалит, потом снова заморозит: погода в Москве до конца недели

Накануне вечером в Москве начался мощный снегопад, который обещает побить все рекорды. Только за одну ночь сугробы в столице выросли до 41 сантиметра, и это далеко не предел. Когда наконец осадки закончатся, засыплет ли город по самые крыши, ждать ли сбоев в работе общественного транспорта и аэропортов из-за непогоды, как добираться до работы и обратно — в материале NEWS.ru.

Когда в Москве закончится снегопад

За одну ночь в Москве выпало 11 сантиметров снега, сообщила NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, высота снежного покрова составила 41 сантиметр.

«На юге Новой Москвы, в Михайловском, высота снега — 50 сантиметров. А рекордная высота для 27 января за всю историю метеонаблюдений была в 1994 году — 57 сантиметров. Так как снегопад в Москве продолжается, скорее всего, рекорд обновится. Возможно, завтра прибавится еще 10–15 сантиметров. Будут очень сильные осадки. Только 29 января, к середине дня, их интенсивность начнет снижаться», — сказала Паршина.

Она добавила, что в целом до четверга в Москве может прибавиться до 45 сантиметров сугробов, то есть их высота, вероятно, может превысить 80 сантиметров. В городе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Какая погода будет в Москве во время снегопада

В ближайшие три дня, до окончания снегопада, температура воздуха в Москве будет постепенно снижаться, отметила Паршина. По ее прогнозам, 28 и 29 января ожидается около −8 градусов днем.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В городе сохраняется гололедица, снежные заносы на дорогах», — сказала синоптик.

Она предположила, что сильные осадки могут вызвать сбои в работе аэропортов и общественного транспорта. В столичном дептрансе при этом отметили, что из-за сильного снегопада и сложных погодных условий городские службы Москвы работают в усиленном режиме.

«Сегодня и завтра рекомендуем воздержаться от поездок на личном авто. Снег, гололедица значительно увеличивают риск аварий и затрудняют движение. Если вы уже на машине, то соблюдайте дистанцию в 3–4 раза больше обычной. Не пытайтесь обогнать фуры на подъемах или сужениях», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также там призвали отменить несрочные поездки, но при крайней необходимости попросили пользоваться общественным транспортом — метро, МЦК и МЦД. Что касается такси, то цены на поездки в Москве и Подмосковье резко выросли на фоне мощного снегопада и высокого спроса. Их стоимость в часы пик может увеличиваться в 2–3,5 раза. По данным сервиса «Яндекс Карты», утром в российской столице образовались девятибалльные пробки. Затруднения движения наблюдаются не только в центре города, но и на МКАД.

Какой будет погода после снегопада в Москве

Когда снегопады в Москве прекратятся, в город придут морозы, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, резкое изменение температуры ожидается уже в выходные.

«После снегопада погоду в Москве вновь определит антициклон, мы будем находиться на его южной периферии. Пока у нас погода по температуре близка к климатической норме. К 1 февраля в Московском регионе ожидается дневная температура от −10 до −15 градусов днем, ночная — от −17 до −22 градусов», — поделилась Позднякова.

Какая погода будет в феврале в Москве

Грядущий февраль, согласно предварительным прогнозам, будет очень необычным, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его словам, с большой долей вероятности, климатическая весна начнет проявляться уже в последний зимний месяц.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В центральной части России, а также в ее северо-западной части и на юге дневные значения могут находиться в пределах от −2 до +6 градусов. Это крайне нетипичный показатель для февраля», — заявил Сергеев.

Он добавил, что в этом году снежный покров может сойти уже в феврале. Также метеоролог считает, что в этом месяце во многих регионах страны может начаться преждевременный паводок.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН климатолог Алексей Карнаухов заявил NEWS.ru, что в Москве станут чаще происходить погодные аномалии, они будут более разрушительными. По его словам, речь идет не только об экстремальных снегопадах, но и о ливневых наводнениях, смерчах и жаре.

Он добавил, что причина этого кроется в глобальном потеплении. В частности, отметил он, прошедшие два года были богаты температурными рекордами. По его словам, погода стала очень непредсказуемой.

Читайте также:

Холода до −50, весна в феврале, эвакуация городов: как меняется климат в РФ

Лютые морозы в Москве: спасаемся от переохлаждения и правильно заводим авто

Потепление отменяется: погода в Москве и Питере с 26 января по 1 февраля

Жуткие морозы до −40, сильные метели: погода в России 26 января — 1 февраля