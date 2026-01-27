Синоптик раскрыла, какая погода придет в Москву после снегопада

Синоптик Позднякова: после снегопада в Москву придут сильные морозы

После снегопадов в Москве ожидается резкое понижение температуры, заявила NEWS.ru ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, ближе к следующей неделе столбик термометра продемонстрирует падение вплоть до −15 градусов днем и до −22 ночью.

После снегопада погоду в Москве вновь определит антициклон, мы будем находиться на его южной периферии. Без осадков, конечно, не будет. Но, начиная с пятницы, усилятся морозы. Пока у нас погода по температуре близка к климатической норме. К 1 февраля в Московском регионе ожидается дневная температура от −10 до −15 днем, ночная — от −17 до −22, — поделился Позднякова.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что уже во вторник, 27 января, в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков. По его словам, сугробы в городе вырастут до 47 сантиметров.

До этого сообщалось, что в Чите все 54 школы временно перешли на дистанционное обучение. Это решение было принято из-за резкого похолодания. По данным синоптиков, температура в городе опустилась до −26 градусов.