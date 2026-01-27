В Совфеде оценили возможность Украины войти в ЕС в 2027 году Сенатор Джабаров счел невозможным вступление Украины в ЕС в 2027 году

Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Брюссель не допустит членства Киева в ЕС из нежелания брать на себя обязательства по восстановлению страны.

О каком вступлении Украины в Евросоюз [в 2027 году] может идти речь? Страна разбита, разобрана по частям, обесточена в развале. Она никак не может завершить военные действия, не соглашается ни на каких условиях на перемирие. Кто ее в ЕС возьмет? Кто погасит их многомиллиардные долги, которые они набрали за последние годы? — заявил Джабаров.

Джабаров отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может шантажировать европейских коллег продолжением украинского конфликта ради вступления страны в ЕС. По словам сенатора, готовность Киева стать членом союза не стоит воспринимать всерьез.

В русском языке есть хорошая поговорка: «нахальство — это второе счастье». Мне кажется, что Зеленскому, конечно, этого не занимать. Возможно, он шантажирует своих партнеров по Евросоюзу: «Либо вы меня принимаете, либо будет еще хуже». Я думаю, что его слова — это вранье. Я вообще не воспринимаю близко к сердцу высказывания этого комика, — заключил Джабаров.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страна в нынешнем состоянии не соответствует необходимым для вступления в ЕС требованиям. По его словам, одним из препятствий является отсутствие сбалансированного бюджета.