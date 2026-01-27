Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 16:39

Деревенские блины к Масленице на простокваше: пузырчатые, рыхлые и невероятно ароматные. Как в детстве у бабушки в деревне!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Запах этих блинов на раскаленной сковороде — отдельный вид ностальгии. Это запах больших семейных обедов, выходных в деревне и беззаботного времени, когда самое сложное решение — выбрать, с чем есть: со сметаной, вареньем или сгущенкой.

В глубокой миске смешиваю 500 мл простокваши (можно заменить густым кефиром или ряженкой) комнатной температуры с 2 яйцами, 2 ст. л. сахара и щепоткой соли. Взбиваю венчиком до однородности.

Добавляю 1/2 ч. л. пищевой соды. Сразу начинается реакция — масса слегка пенится. Быстро перемешиваю.

Частями, постоянно помешивая, всыпаю примерно 250-300 г пшеничной муки. Муку лучше добавлять постепенно, чтобы контролировать консистенцию. Тесто должно получиться густым, как жирная сметана, медленно стекать с ложки, но не быть крутым.

В самом конце вливаю 2 ст. л. растительного масла и еще раз хорошо вымешиваю. Даю тесту постоять 10-15 минут.

Хорошо разогреваю толстую сковороду на среднем огне. Смазываю дно небольшим количеством масла (можно кусочком сала).

Набираю тесто половником (примерно половину). Выливаю на сковороду и сразу, вращая ее, помогаю тесту растечься в круглый, не слишком тонкий блин (толщиной около 4-5 мм).

Жарю на среднем огне. Когда поверхность схватится и покроется множеством лопнувших пузырьков, а края подсохнут (это видно), аккуратно лопаткой переворачиваю. Жарю с другой стороны до румяности. Подаю сразу, горячими, с маслом, сметаной или медом.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
Читайте также
Горячие лавашные рулеты давно заполонили мою кухню: простой рецепт с фаршем и кабачком, но можно и с пекинкой
Общество
Горячие лавашные рулеты давно заполонили мою кухню: простой рецепт с фаршем и кабачком, но можно и с пекинкой
Этот салат попробовала в Ташкенте! С кускусом, гранатом и жареной бараниной. Вкус на миллион
Общество
Этот салат попробовала в Ташкенте! С кускусом, гранатом и жареной бараниной. Вкус на миллион
Казалось бы, вареная картошка и курица — но получается нечто! Картофельные кексы с тающей начинкой
Общество
Казалось бы, вареная картошка и курица — но получается нечто! Картофельные кексы с тающей начинкой
Уксус на кухне: разбираемся в видах, чтобы блюда всегда были идеальны
Общество
Уксус на кухне: разбираемся в видах, чтобы блюда всегда были идеальны
Черствый хлеб — не приговор: как вернуть выпечке аппетитный хруст за 10 минут
Общество
Черствый хлеб — не приговор: как вернуть выпечке аппетитный хруст за 10 минут
еда
рецепты
блины
Масленица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тысяч раненых»: в Германии сделали заявление о конфликте с Россией
Терапевт оценил необходимость антибиотиков при лечении гриппа
Российский бизнес начал массовый переход на наличные расчеты
Массовая атака пираний произошла на популярном курорте в Бразилии
В Африке нашли лагеря для перевоспитания детей из Финляндии
Аналитики предрекли «долговой апокалипсис» из-за триллионных обязательств
Путин проведет переговоры с президентом страны Ближнего Востока
Украинец и свидетель по делу об импичменте Трампу баллотируется в сенат
Россиянам рассказали, можно ли отказаться от оплаты QR-кодом
Трамп анонсировал завершение девятого конфликта за свою карьеру
Отец устал от плача трехмесячного малыша и сломал ему девять костей
Сидни Суини грозит наказание за развешанные на знаке Hollywood бюстгальтеры
«Дикая и антинародная»: Миронов об идее легализовать онлайн-казино в России
Смерть сына и нападение на любовницу: Хубутия разоткровенничался на ТВ
«Столп НАТО»: во Франции оценили заявления Рютте о боеспособности Европы
«Ожидали сопротивления»: форвард «Автомобилиста» о матче с «Амуром»
«Оторваться от повседневной суеты»: настоятель храма о написании икон
Военэксперт назвал опасного противника для Балтийского флота России
Блогеры предложили Telegram помощь в ситуации с РКН
В США раскрыли планы ЦРУ на Венесуэлу
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.