Деревенские блины к Масленице на простокваше: пузырчатые, рыхлые и невероятно ароматные. Как в детстве у бабушки в деревне!

Запах этих блинов на раскаленной сковороде — отдельный вид ностальгии. Это запах больших семейных обедов, выходных в деревне и беззаботного времени, когда самое сложное решение — выбрать, с чем есть: со сметаной, вареньем или сгущенкой.

В глубокой миске смешиваю 500 мл простокваши (можно заменить густым кефиром или ряженкой) комнатной температуры с 2 яйцами, 2 ст. л. сахара и щепоткой соли. Взбиваю венчиком до однородности.

Добавляю 1/2 ч. л. пищевой соды. Сразу начинается реакция — масса слегка пенится. Быстро перемешиваю.

Частями, постоянно помешивая, всыпаю примерно 250-300 г пшеничной муки. Муку лучше добавлять постепенно, чтобы контролировать консистенцию. Тесто должно получиться густым, как жирная сметана, медленно стекать с ложки, но не быть крутым.

В самом конце вливаю 2 ст. л. растительного масла и еще раз хорошо вымешиваю. Даю тесту постоять 10-15 минут.

Хорошо разогреваю толстую сковороду на среднем огне. Смазываю дно небольшим количеством масла (можно кусочком сала).

Набираю тесто половником (примерно половину). Выливаю на сковороду и сразу, вращая ее, помогаю тесту растечься в круглый, не слишком тонкий блин (толщиной около 4-5 мм).

Жарю на среднем огне. Когда поверхность схватится и покроется множеством лопнувших пузырьков, а края подсохнут (это видно), аккуратно лопаткой переворачиваю. Жарю с другой стороны до румяности. Подаю сразу, горячими, с маслом, сметаной или медом.

