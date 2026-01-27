Назван срок для получения пенсионных накоплений умершего родственника

Для получения пенсионных накоплений умершего родственника правопреемникам необходимо уложиться в строгий шестимесячный срок и обратиться в соответствующий пенсионный фонд с пакетом документов, рассказал NEWS.ru ведущий юрист СберПраво Владимир Азаров. В противном случае деньги перейдут в резерв фонда, и право на них будет утрачено, отметил он.

Сама выплата производится на седьмой месяц после смерти застрахованного лица после проверки заявления и предоставленных правопреемником документов. В случае пропуска шестимесячного срока правопреемники по закону лишаются права на получение пенсионных накоплений, а сами накопления будут переведены в резерв фонда, — сказал Азаров.

По его словам, восстановить пропущенный срок можно только через суд, который пойдет навстречу наследникам лишь при наличии уважительных причин, таких как тяжелая болезнь или неосведомленность о смерти родственника.

В любом случае первым шагом должно стать обращение в тот фонд — государственный или негосударственный, — где хранились накопления, отметил юрист.

Необходимо подать специальное заявление о выплате, приложив к нему базовый пакет документов. В него входят копии паспорта заявителя, свидетельства о смерти, документа, подтверждающего родство (например, свидетельства о рождении или браке), а также реквизиты банковского счета для перечисления, — уточнил Азаров.

При этом он обратил внимание, что точный перечень бумаг может варьироваться в зависимости от ситуации, и его стоит уточнять при обращении.

Ранее сообщалось, что получить пенсионные накопления умершего родственника могут не только члены семьи, но и совершенно посторонние люди. Как рассказал юрист Антон Палюлин, ключевую роль играет специальное заявление, которое гражданин может подать при жизни. Если такого документа нет, средства распределяются между ближайшими родственниками в установленной законом очередности, отметил эксперт.