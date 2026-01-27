Муж Собчак прервал молчание после унизительных замечаний о работе в МХАТ

Режиссер Константин Богомолов заявил MK.RU, что предложение стать и. о. ректора Школы-студии МХАТ было неожиданным. Муж журналистки Ксении Собчак подчеркнул, что сохранит руководство Театром на Малой Бронной и сценой «Мельников», и попросил не переживать за его силы.

Хватит. За мои силы не нужно переживать. Я всегда любил работать, и работа — источник моей энергии, — сказал постановщик.

По словам режиссера, совмещение задач в театре и образовании будет полезно обеим площадкам. Богомолов считает важным, чтобы театральные вузы готовили сильных специалистов.

Я действующий режиссер и имею дело с результатами работы вузов. Поэтому кровно заинтересован в исключительном качестве подготовки актеров, менеджеров, сценографов, — отметил он.

Постановщик подчеркнул, что пока не готов обсуждать первые шаги в МХАТ. Он объяснил, что у него есть собственное видение и идеи, однако сначала необходимо разобраться в делах, изучить обстановку, лично посмотреть спектакли и пообщаться с сотрудниками.

Ранее выпускники МХАТ заявили, что кандидатура Богомолова нарушает традиции преемственности. Они попросили назначить ректором человека, чья жизнь и карьера связаны с их учебным заведением.

Актриса Ксения Алферова поддержала просьбу выпускников МХАТ пересмотреть назначение режиссера Константина Богомолова на пост и. о. ректора Школы-студии при театре. «Такого эпатажного человека» нельзя пускать к детям, подчеркнула артистка.