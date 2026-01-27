Казалось бы, варёная картошка и курица — но получается нечто! Картофельные кексы с тающей начинкой

Этот рецепт — тот самый случай, когда из самых простых продуктов выходит неожиданно вкусное блюдо. Картофельные кексы с курицей и сыром получаются румяными снаружи, мягкими внутри и с сочной начинкой, которая приятно тянется за вилкой. Готовлю их и на перекус, и к чаю, и даже вместо гарнира — исчезают моментально.

Для приготовления на 6 порций понадобится: варёный картофель — 400 г (натёртый), яйцо — 1 шт., твёрдый сыр — 50 г, мука — 2 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Для начинки: отварное куриное филе — 200 г, сыр — 50 г, чеснок — 1 зубчик, сметана — 2 ст. л.

Картофель разминают или натирают, добавляют яйцо, муку, тёртый сыр, соль и перец, хорошо перемешивают до однородности. В отдельной миске соединяют мелко нарезанную курицу, сыр кубиками, чеснок и сметану. Формы для кексов смазывают маслом. В каждую выкладывают часть картофельной массы, делая углубление, добавляют ложку куриной начинки и закрывают оставшимся картофелем. Запекают при 180 °C около 20–25 минут до золотистой корочки. После лёгкого остывания кексы легко вынимаются и отлично держат форму.

