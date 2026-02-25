Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 18:00

Набросала курицу с картошкой в форму, залила сливками и в духовку — ужин улетел быстрее, чем я накрыла на стол

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Набросала курицу с картошкой в форму, залила сливками и в духовку — ужин улетел быстрее, чем я накрыла на стол. Беру куриные бёдра, картошку и сливки — и готовлю ужин прямо в духовке без лишних хлопот. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для будничного ужина или приёма гостей. Его необычность в том, что всё готовится в одной форме, а сливки делают мясо невероятно нежным, а картофель — мягким и ароматным. Получается обалденная вкуснятина: кусочки курицы с золотистой корочкой, пропитанные сливочным соусом, и тающий во рту картофель, который впитал все ароматы чеснока и специй. Сверху — аппетитная сырная шапочка, которая так и манит ложку.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриных бёдер (или филе), 4–5 средних картофелин, 1 луковица, 200 мл сливок 20%, 100 г твёрдого сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец, прованские травы, немного растительного масла. Курицу нарежьте порционными кусками, картофель — кружочками, лук — полукольцами. В форму выложите лук, сверху картофель, затем курицу. Посолите, поперчите, посыпьте специями и измельчённым чесноком. Залейте сливками, накройте фольгой и запекайте при 200 градусах 40 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте тёртым сыром и запекайте ещё 15 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть и подавайте, украсив зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Картошка по-грузински с курицей: картофель, куриное филе и сыр заливаю сливками с чесноком. Ум отъешь, а возни — нет
Общество
Картошка по-грузински с курицей: картофель, куриное филе и сыр заливаю сливками с чесноком. Ум отъешь, а возни — нет
Настроение — Грузия! Чахохбили само томится в духовке, а все думают, что я полдня старалась
Общество
Настроение — Грузия! Чахохбили само томится в духовке, а все думают, что я полдня старалась
Натер хрен, смешал со сметаной и забыл на ночь — утром там соус, который теперь просят к любому мясу. Бесподобно!
Общество
Натер хрен, смешал со сметаной и забыл на ночь — утром там соус, который теперь просят к любому мясу. Бесподобно!
Ленивый фаршированный перец в горшочках — никакой возни с начинкой. Все смешал, залил соусом и в духовку. Настоящий кайф!
Общество
Ленивый фаршированный перец в горшочках — никакой возни с начинкой. Все смешал, залил соусом и в духовку. Настоящий кайф!
Салат-универсал: взяла лучшее от крабового и «Цезаря» — получилось блюдо, которое просят готовить на каждый праздник
Общество
Салат-универсал: взяла лучшее от крабового и «Цезаря» — получилось блюдо, которое просят готовить на каждый праздник
курица
рецепты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Охлобыстин, поездка в Киев, мнение об СВО: как живет актриса Мария Пирогова
В Кремле назвали лучший момент для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Биолог опроверг информацию об «эпидемии ожирения» у воробьев
Вэнс раскрыл секрет успеха мирного решения конфликта на Украине
Полицейский участок откроют в доме, где родился Гитлер
Военэксперт раскрыл опасность мин ВСУ с неконтактными радиовзрывателями
В Кремле оценили угрозу ядерных планов Британии и Франции
Дипломат раскрыла истинный смысл антироссийской агрессии Европы
В убийстве экс-советника Януковича нашли явный украинский след
Кардиолог раскрыл, как проявляется ложная гипертония
Военэксперт объяснил, почему круговая оборона Одессы не поможет ВСУ
Дрон ВСУ ранил ребенка в российском регионе
Черногория, съемки с Киркоровым, замужество: как живет Елена Корикова
Кровавая рвота: любовь к коле довела подростка до госпитализации
Военэксперт оценил перспективы новых мин ВСУ с радиовзрывателями
Вэнс раскрыл новые детали хода переговоров с Россией и Украиной
Стало известно, кого Бероев выбрал вместо Алферовой
Лукашенко прибыл в Москву
«В одной постели с Ермаком»: в ГД рассказали о сложном выборе Зеленского
«Ребята сбрендили»: политолог о возможной передаче Украине ядерного оружия
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.