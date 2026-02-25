Набросала курицу с картошкой в форму, залила сливками и в духовку — ужин улетел быстрее, чем я накрыла на стол. Беру куриные бёдра, картошку и сливки — и готовлю ужин прямо в духовке без лишних хлопот. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для будничного ужина или приёма гостей. Его необычность в том, что всё готовится в одной форме, а сливки делают мясо невероятно нежным, а картофель — мягким и ароматным. Получается обалденная вкуснятина: кусочки курицы с золотистой корочкой, пропитанные сливочным соусом, и тающий во рту картофель, который впитал все ароматы чеснока и специй. Сверху — аппетитная сырная шапочка, которая так и манит ложку.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриных бёдер (или филе), 4–5 средних картофелин, 1 луковица, 200 мл сливок 20%, 100 г твёрдого сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец, прованские травы, немного растительного масла. Курицу нарежьте порционными кусками, картофель — кружочками, лук — полукольцами. В форму выложите лук, сверху картофель, затем курицу. Посолите, поперчите, посыпьте специями и измельчённым чесноком. Залейте сливками, накройте фольгой и запекайте при 200 градусах 40 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте тёртым сыром и запекайте ещё 15 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть и подавайте, украсив зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.