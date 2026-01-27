Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 17:59

Незаконный пирс Пугачевой «потопил» стоимость ее подмосковной дачи

Особняк Аллы Пугачевой на Истре подешевел на 10 млн рублей

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Особняк певицы Аллы Пугачевой в подмосковном Солнечногорске, оформленный на внука Никиту Преснякова, снова подешевел и теперь продается за 115 млн рублей, выяснила «Газета.Ru» со ссылкой на риелтора Юлию Юсову. Из-за скандала с незаконным пирсом на Истринском водохранилище цена недвижимости с осени 2025 года упала с изначальных 152 млн.

На мой взгляд, наличие незавершенных споров с природоохранными органами может существенно сдерживать интерес потенциальных покупателей. <...> Возможная сделка, скорее всего, состоится только после устранения всех зафиксированных нарушений и подтверждения законности построек на участке, — пояснила риелтор.

По мнению эксперта, пока история с пирсом не разрешится, покупатели будут осторожничать, ожидая возможных штрафов. Юсова подчеркнула, что скорой продажи недвижимости ждать не стоит.

Ранее личную пристань Пугачевой на Истринском водохранилище в Солнечногорске признали незаконной из-за множества нарушений. Росприроднадзор выдал певице предостережение и дал месяц на самостоятельный снос объекта, угрожая в противном случае крупными штрафами и принудительным демонтажом.

