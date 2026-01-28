Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 12:46

В Госдуме рассказали о ключевых льготах для пенсионеров в 2026 году

Депутат Чаплин: пенсионерам в 2026 году полагаются субсидии на оплату услуг ЖКХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В 2026 году для пенсионеров предусмотрены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Кроме того, по его словам, граждане России старше 80 лет освобождаются от уплаты взносов за капитальный ремонт.

В 2026 году ключевые усилия власти направлены на то, чтобы граждане как в предпенсионном возрасте, так и вышедшие на заслуженный отдых могли в полной мере пользоваться положенными им льготами. В России полагаются субсидии на оплату ЖКУ. Они предназначены для тех, чьи расходы на «коммуналку» превышают установленную в регионе долю от совокупного дохода семьи. Кроме того, для пенсионеров существуют отдельные льготы по взносам за капитальный ремонт: в возрасте от 70 до 79 лет они оплачивают лишь половину суммы, а с 80 лет — полностью освобождаются. Важно помнить, что эта компенсация носит заявительный характер, — поделился Чаплин.

Он добавил, что пенсионеры и граждане предпенсионного возраста также освобождаются от налогового обложения имущества в отношении одного объекта недвижимости каждого типа. По словам депутата, по земельному налогу для них предусмотрен федеральный вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв.м земли. Как пояснил Чаплин, если площадь участка не превышает лимит, сбор может быть полностью отменен.

Ранее фракция «Справедливая Россия» вновь внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий выплату ежегодной 13-й пенсии всем пожилым людям. С этой инициативой выступил глава партии Сергей Миронов.

пенсионеры
ЖКУ
Госдума
льготы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
