В НАСА рассказали, как проходит сотрудничество на МКС

Сотрудничество РФ и США по МКС проходит бесперебойно, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей НАСА. Сейчас на МКС находятся три астронавта.

Сотрудничество по МКС продолжается бесперебойно, как это было на протяжении всего периода постоянного присутствия наших совместных экипажей в течение более 25 лет, — рассказали в НАСА.

Экипаж миссии Crew-11 вернулся раньше из-за болезни одного из астронавтов. Участники миссии Crew-12 должны прибыть на МКС в середине февраля.

Ранее сообщалось, что последствия мощной вспышки уровня X1.95, произошедшей на Солнце 18 января, вынудили экипаж Международной космической станции эвакуироваться в российский модуль «Звезда». В ночь на 20 января на МКС активировали протокол радиационной защиты Safe Haven.