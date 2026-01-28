Володин объяснил запрет на работу фотографов в Госдуме

Ограничение для работы фотокорреспондентов на пленарных заседаниях в Госдуме ввели для того, чтобы депутаты могли выполнять свои обязанности, объяснил нововведение председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, представители СМИ пытаются представить их не в лучшем виде.

Зачем из работы делать показуху? Для чего? А затем способствовать развитию не очень правильных черт характера — подсмотреть, подглядеть не лучшее, а худшее. Вдруг кто-то зевнул, не то потрогал — здесь вы момент ухватили и на этих моментах свою жизнь строите. Мы бережно относимся, в первую очередь к вам, но и, конечно, создаем возможности для работы депутатов. Чтобы работа была прежде всего, а уже телевидение, фотографы — вторично, — заявил он.

Ранее Володин выразил недовольство работой фотографов, обвинив их в стремлении «подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде». В своем обращении он также отметил, что депутаты «никогда не подшучивают» над фотографами, даже если они попадают в самые курьезные ситуации.