Госдума приняла закон об ответственности регионов за отдых детей

Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о повышении статуса региональных межведомственных комиссий по вопросам организации детского отдыха и закреплении прямой ответственности глав субъектов за оздоровительную кампанию, сообщила пресс-служба ГД. Документ вносит изменения в федеральное законодательство о гарантиях прав ребенка.

Группа депутатов во главе с Вячеслав Володин внесла законопроект в декабре. В январе депутаты поддержали инициативу в первом чтении.

До начала летней оздоровительной кампании остается не так много времени. Поэтому важно, чтобы нормы заработали как можно быстрее. Закон повысит ответственность региональных властей в части организации детского отдыха, а значит, будет больше внимания к здоровью и вопросам развития наших детей, — отметил Володин.

Ранее спикер ГД сообщил, что в Госдуме приняли закон, закрепляющий критерии сохранения единого пособия для многодетных семей с доходами чуть выше прожиточного минимума. Согласно новым нормам, право на выплаты сохранят родители, чей среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Размер пособия составит 50% от детского прожиточного минимума, установленного в субъекте.