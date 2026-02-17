Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 15:53

Госдума приняла закон об ответственности регионов за отдых детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о повышении статуса региональных межведомственных комиссий по вопросам организации детского отдыха и закреплении прямой ответственности глав субъектов за оздоровительную кампанию, сообщила пресс-служба ГД. Документ вносит изменения в федеральное законодательство о гарантиях прав ребенка.

Группа депутатов во главе с Вячеслав Володин внесла законопроект в декабре. В январе депутаты поддержали инициативу в первом чтении.

До начала летней оздоровительной кампании остается не так много времени. Поэтому важно, чтобы нормы заработали как можно быстрее. Закон повысит ответственность региональных властей в части организации детского отдыха, а значит, будет больше внимания к здоровью и вопросам развития наших детей, — отметил Володин.

Ранее спикер ГД сообщил, что в Госдуме приняли закон, закрепляющий критерии сохранения единого пособия для многодетных семей с доходами чуть выше прожиточного минимума. Согласно новым нормам, право на выплаты сохранят родители, чей среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Размер пособия составит 50% от детского прожиточного минимума, установленного в субъекте.

детский отдых
Госдума
Вячеслав Володин
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выверну кишками наружу»: отвергнутый сталкер положил глаз на дочь знакомой
Депутат Миронов призвал ужесточить наказание для педофилов и маньяков
В ГД считают необходимым создать открытый реестр педофилов и насильников
«Играет в пиар-войну»: член ОП о замерзающих солдатах ВСУ под Купянском
В Новой Москве закрыли «пансионат смерти»
«Варварские преступления»: Хинштейн сообщил о жертве атаки ВСУ
Сестра Ефремова объяснила, почему он не позвал ее на предпремьерный показ
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дзюбы
Умеров озвучил вопросы, которые стоят на повестке дня переговоров в Женеве
Экс-премьер Украины раскрыл, на что Киев должен пойти на встрече в Женеве
Беглый главред двух СМИ-иноагентов объявлен в розыск
Самая позорная армия НАТО. Эстония угрожает России: что она может?
«Ура, Миша на сцене»: сестра Ефремова рассказала о его ожиданиях от пьесы
Врачи рассказали, почему в организме возможна нехватка витаминов
Взрыв в здании военной комендатуры в Ленобласти: подробности, сколько жертв
Стало известно, куда пропало тело Баумгертнера с военной базы на Кипре
Зеленский выступил с заявлением после российского удара возмездия
Под разрушенной взрывом военной комендатурой нашли выжившего
«Добивает экономику»: депутат о влиянии антироссийских санкций на Германию
Миколог оценил закон о защите краснокнижных грибов в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.