Фотографам запретили снимать заседания Госдумы после вмешательства Володина

Фотографам аккредитованных СМИ запретили работать с балкона в зале пленарных заседаний Госдумы, сообщили РБК в руководстве пресс-службы нижней палаты парламента. Там заявили, что это пространство предназначалось для телеоператоров федеральных каналов и теперь возвращается к исходному режиму работы. Соответствующее решение было принято после того, как спикер ГД Вячеслав Володин отчитал фотокорреспондентов.

В пресс-службе Госдумы заявили, что съемку пленарных заседаний продолжит штатный фотограф, имеющий доступ непосредственно в зал. Также там напомнили о наличии открытой прямой трансляции, доступной всем желающим.

Один из депутатов подтвердил, что фотографов во время пленарного заседания действительно не было. Однако в самом начале заседания съемку вел один штатный фотограф, находящийся непосредственно в партере.

По сведениям газеты «Ведомости», накануне, 20 января, председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил недовольство работой фотографов, обвинив их в стремлении «подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде». Как пишет издание, в своем обращении он также отметил, что депутаты «никогда не подшучивают» над фотографами, даже если они попадают в самые курьезные ситуации.

