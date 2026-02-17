Зимняя Олимпиада — 2026
Толпа цыган окружила морг с требованием «оживить» мертвого

В Туле цыгане окружили морг с требованием реанимировать умершего мужчину

В Туле толпа цыган окружила подстанцию скорой помощи и морг, передает 71.ru. Причиной инцидента стало требование людей «оживить» умершего человека.

Вечером 16 февраля медики экстренной службы прибыли в табор, расположенный недалеко от поселка Плеханово, после вызова о внезапной остановке сердца у одного из местных жителей. Когда врачи прибыли на место, мужчина уже не подавал признаков жизни, однако его близкие настойчиво просили оказать помощь.

Бригада скорой помощи четыре часа пыталась реанимировать пациента. Все это время цыгане не позволяли врачам покинуть машину и запугивали их. Полицейские и глава табора в конце концов убедили толпу, что вернуть к жизни умершего нельзя. Когда медики покинули поселок, толпа последовала за ними в морг.

Ранее жительница Бразилии Фернанду Кристина Поликарпо чудом выжила после того, как ее признали умершей. Женщина была сбита машиной на скоростной трассе SP-294 в Сан-Паулу. Парамедик, прибывший на место аварии, констатировал смерть и распорядился отправить тело в морг. Однако второй специалист заметил, что пострадавшая жива, и начал реанимацию.

