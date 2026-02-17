Количество авторов «VK Видео» увеличилось до 400 тыс.

Количество авторов платформы «VK Видео» увеличилось до 400 тыс. человек. Число просмотров тем временем за год выросло в 1,7 раза, а время, проведенное за роликами — в 1,9 раза. Всего на платформе появилось в 2,8 раза больше контента, чем за год до этого.

Больше всего авторов в 2025 году появилось в категориях «развлечение», «детский и семейный контент», «гейминг» и «новостной и политический контент». Эти разделы составили две трети от всего времени просмотра видео на платформе.

Одним из фокусов VK Видео является развитие авторского блока, чтобы креаторам было проще находить свою аудиторию и масштабироваться. Мы последовательно работали с сообществом авторов, улучшили личный кабинет, расширили тематические вертикали, усовершенствовали рекомендации и поиск, — отметил вице-президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин.

Ранее стало известно, что «VK Видео» был самым популярным видеохостингом в России в январе. Тогда общее число его пользователей достигло 82,8 млн человек. В то же время сократилась аудитория YouTube: с 67,5 млн в декабре до 65,9 млн в январе.