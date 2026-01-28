Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 12:52

В Санкт-Петербурге два человека задохнулись в бане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге обнаружили тела мужчины и женщины в бане, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале. Предварительной причиной их смерти называют отравление угарным газом.

В помещении бани обнаружены тела сожителей. В ходе осмотра погибших телесных повреждений не установлено, предварительно смерть наступила в результате отравления угарным газом, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что задвижка дымохода в бане была закрыта. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе семья из шести человек, включая 11-летнего ребенка, пострадала от отравления угарным газом из-за утечки в частном доме. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

До этого управление Следственного комитета России сообщило, что в Самаре трое человек погибли в результате отравления угарным газом. В одной из квартир многоэтажного дома в Железнодорожном районе были найдены тела супружеской пары и их 28-летней дочери.

