22 января 2026 в 20:38

Названа причина отравления семьи из шести человек угарным газом

Семья из шести человек отравилась угарным газом в Ставрополе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Ставрополе семья из шести человек, включая 11-летнего ребенка, пострадала от отравления угарным газом из-за утечки в частном доме, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

В одном из частных домовладений по улице Рязанской города Ставрополя произошла утечка газа, в результате которой семья из шести человек, в том числе 11-летний ребенок, отравились угарным газом, — говорится в сообщении.

Вероятной причиной называют недостаточное обслуживание дымового канала владельцем дома. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

До этого в Пензенской области два человека погибли из-за отравления угарным газом. Инцидент произошел в многоэтажном доме Колышлейского района. Причиной стало отсутствие тяги в дымоходе, проблема затронула четыре квартиры. Всего пострадали девять жильцов, среди них — один ребенок.

Ранее в Бурятии многодетные родители и их младший сын скончались после отключения электричества в доме — они отравились угарным газом. На улице стояли 25-градусные морозы, и семья попыталась обогреться при помощи дизельного генератора, который поставили в комнате с плохой вентиляцией.

угарный газ
происшествия
Ставрополь
следователи
